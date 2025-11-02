Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2026 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekilleri, yaşam kalitelerini artırmaya yönelik çeşitli talepler dile getirdi. Bazı milletvekilleri, 150 liradan 700 liraya çıkan milletvekili rozet fiyatlarına tepki göstererek, artan maliyet nedeniyle birçok ismin altın yerine metal rozet kullanmaya başladığını belirtti.
Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; milletvekillerinin taleplerinden bazıları şöyle:
- Meclis olarak hastanelerin yanı sıra tıp merkezleriyle de anlaşma yapılmalı.
- Yeterli park alanı sağlanmalı.
- Meclis hastanesine kapıda erişim kolaylaştırılmalı.
- Komisyon salonlarındaki sistem sorunu giderilmeli.
- Menü alternatifleri artırılmalı.
- Meclis'te ekolojik yaşam için bütçe ayrılmalı.
- Küçük yaş grupları için Meclis'te yeni kreşler, sınıflar oluşturulmalı.
- Bazı milletvekilleri ise yakaya takılan milletvekili rozetlerine yapılan zammı eleştirdi. 150 liradan 700 liraya çıkan rozet fiyatları nedeniyle birçok milletvekili altın yerine metal rozet kullanmaya başladı.