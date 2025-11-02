Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Müzik şifa veriyor: Görme engelli öğretmenden hastalara 'ritim ve şarkılı terapi'

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Psikiyatri Gündüz Hastanesi'nde tedavi gören bireyler için anlamlı bir adım atıldı. Doğuştan görme engelli müzik öğretmeni Alper Sökmen (31), hastalara gönüllü olarak ritim ve koro eğitimi vermeye başladı. Sökmen, müziğin insanlar için şifa kaynağı olduğunu belirterek, "Müzik terapi başlı başına bir bilim dalı. Burada da aynı etkiyi gözlemliyorum" dedi. Şizofreni ve psikotik bozukluk tanısı olan bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendirmeyi amaçlayan bu derslerle, yıl sonuna doğru hastaların da katılacağı bir konser düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Kasım 2025 10:49, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 10:53
2007 yılından bu yana şizofreni ve psikotik bozukluk tanısı olan bireylere rehabilitasyon hizmeti sunan AÜ Psikiyatri Gündüz Hastanesi, el sanatları, aşçılık, tarım ve bilgisayar kurslarının yanı sıra müzik dersleriyle de dikkati çekiyor. Haftanın 2 günü hastalarla ritim ve şarkı çalışmaları yaparak, hastaların sosyal hayata katılımı güçlendiriliyor. Dersleri doğuştan görme engelli müzik öğretmeni Alper Sökmen gönüllü olarak yürütüyor. Müzik öğretmeni Sökmen, "Burada amaç hem ritim ve koro aracılığıyla hastaların motivasyonunu artırmak hem de müzik duygusunu aşılamak. Müzik terapi zaten şifa veriyor. Bunu her dersimde hissediyorum" diye konuştu.

'MÜZİK RUHUN GIDASI'

Erken doğumda doktor hatası sonucu fazla oksijene maruz kaldığı için görme yetisini kaybettiğini anlatan Alper Sökmen, "Ama müzik hep ışığım oldu. Haftanın 2 günü buradayım; bana da mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı. Hastanedeki diğer atölyeleri de yakından tanıdığını belirten Sökmen, "Burada sadece müzik yok, takı, tarım, yiyecek/içecek kursları da var. Hepsi bireylerin el becerilerini geliştirmeleri açısından çok önemli. Ama müzik bambaşka; ruhun gıdası" dedi.

'HER YAŞTA BİR ŞEYLER ÖĞRENİLİYOR'

Hastaları 'öğrencilerim' diye tanımlayan Alper Sökmen, "Ben onlara hasta değil, birey gözüyle bakıyorum. Çünkü her yaşta bir şeyler öğreniliyor. Burada insanlar hem üretmeyi hem paylaşmayı öğreniyor. Biz de müzikle bu süreci destekliyoruz. Müzik onların hayatlarının bir parçası olsun istiyorum. Burada olmak bana mutluluk veriyor" dedi.

YIL SONUNA KONSER HAZIRLIĞI

Yıl sonuna doğru hastaların da katılacağı bir konser planladıklarını belirten Sökmen, "Aralık ayında bir konser yapmayı hedefliyoruz. Ortak bir repertuar belirledik, provalarımız iyi gidiyor. Hem moral hem de başarı dolu bir etkinlik olacağına inanıyorum. Zaman gösterecek ama aralık ayında bir konser olabilir" diye konuştu.

