Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
TBMM'de yoğun hafta: HSK üyeliği seçimi, bütçe

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına 4 Kasım Salı günü başlayacak. Genel Kurul'un gündeminde, turizm ve vakıflarla ilgili önemli düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yer alıyor. Ayrıca, Meclis'te boşalacak bir Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için seçim yapılacak. Bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Hazine ve Maliye ile Enerji Bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

02 Kasım 2025
Haftalık çalışmasına 4 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerdeki seyahat acentelerinden bu yıl Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatı alınmayacak, bunların önceki dönemlere ait yıllık aidat borçları silinmiş sayılacak.

İşletmeciler, marinalar, liman ve kıyı tesisi ile gemi veya deniz turizmi araçlarında kalanların da kimlik bilgileri ile giriş ve ayrılış kayıtlarını tutmak zorunda olacak.

Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması amacıyla ilan veren konaklama işletmesine her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Çanakkale'de deniz savaşlarındaki batıkların bulunduğu alan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırları içerisine alınacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın sınırları, arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi varlıkları göz önüne alınarak cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresi azami 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

TBMM Genel Kurulunda, boşalacak bir HSK üyeliği için seçim yapılacak. Seçim, Anayasa ve Adalet komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenen 3 aday arasından gizli oyla gerçekleştirilecek.

Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi gerçekleştirilecek. Seçilecek HSK üyesi 4 yıl görev yapacak.

Bütçe gündemi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edecek.

Komisyonda, salı günü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çarşamba günü Ticaret Bakanlığı, perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanlığı, cuma günü ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.

