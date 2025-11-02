Öğretim üyeliğine atamada ek koşullara düzenleme geliyor

Bilindiği üzere, 30 Ekim 2025 tarihli ve 33062 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de "2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" yayımlanmıştır.



Söz konusu program kapsamında, "Üniversitelerin nitelik yönünden gelişimlerinin izlenmesi ve yönlendirilmeleri sağlanacaktır." başlığı altında yer alan tedbirleri incelediğimizde, "Üniversitelerin atama ve yükseltme kriterlerinin alt sınırı merkezi olarak belirlenecektir." İfadesinin yer aldığını görmekteyiz.



Bu doğrultuda, üniversitelerin akademik personelinin atama ve yükselme kriterlerinin alt sınırının merkezi olarak belirlenmesine yönelik mevzuat çalışması yapılacağı planda belirtilmiştir.



2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 24 ve 26 ncı maddelerinde yer alan düzenlemeler doğrultusunda, her üniversite senatosu tarafından belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan atama ölçütleri arasındaki farklılıkları gidermek ve temel düzeyde kriterleri uyumlaştırmak anlamında son derece isabetli bir hedefin belirlendiğini ifade etmek isteriz.



Özellikle, benzer yıllarda kurulan üniversiteler arasında öğretim üyesi atama ve yükselme şartlarının birbirinden seviye olarak çok farklı olması; atama ölçütleri yönüyle bir tarafı kolay bir tarafı ise zor olarak göstermektedir.



Bundan dolayı, üniversiteler nezdinde öğretim üyeliğine atama ölçütlerinin alt sınırlarının YÖK tarafından belirlenerek bir düzenlemeye bağlanacak olması, yükseköğretimde genel bir iyileşmeye de vesile olacaktır!