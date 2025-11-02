Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Kabine yarın toplanıyor: 'Terörsüz Türkiye', ekonomi ve Gazze gündemde
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Öğretim üyeliğine atamada ek koşullara düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre, öğretim üyeliğine atamada ek koşullara düzenleme geliyor!

02 Kasım 2025 14:00
Öğretim üyeliğine atamada ek koşullara düzenleme geliyor

Bilindiği üzere, 30 Ekim 2025 tarihli ve 33062 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de "2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" yayımlanmıştır.

Söz konusu program kapsamında, "Üniversitelerin nitelik yönünden gelişimlerinin izlenmesi ve yönlendirilmeleri sağlanacaktır." başlığı altında yer alan tedbirleri incelediğimizde, "Üniversitelerin atama ve yükseltme kriterlerinin alt sınırı merkezi olarak belirlenecektir." İfadesinin yer aldığını görmekteyiz.

Bu doğrultuda, üniversitelerin akademik personelinin atama ve yükselme kriterlerinin alt sınırının merkezi olarak belirlenmesine yönelik mevzuat çalışması yapılacağı planda belirtilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 24 ve 26 ncı maddelerinde yer alan düzenlemeler doğrultusunda, her üniversite senatosu tarafından belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan atama ölçütleri arasındaki farklılıkları gidermek ve temel düzeyde kriterleri uyumlaştırmak anlamında son derece isabetli bir hedefin belirlendiğini ifade etmek isteriz.

Özellikle, benzer yıllarda kurulan üniversiteler arasında öğretim üyesi atama ve yükselme şartlarının birbirinden seviye olarak çok farklı olması; atama ölçütleri yönüyle bir tarafı kolay bir tarafı ise zor olarak göstermektedir.

Bundan dolayı, üniversiteler nezdinde öğretim üyeliğine atama ölçütlerinin alt sınırlarının YÖK tarafından belirlenerek bir düzenlemeye bağlanacak olması, yükseköğretimde genel bir iyileşmeye de vesile olacaktır!

