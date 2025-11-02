Ak Partili Alkayış: Adıyaman'da adalet hizmetleri güçleniyor

6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği illerimizden biri olan Adıyaman'da, yeniden imar sürecinin her alanında büyük bir dönüşüm yaşandığını belirten AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili Mustafa ALKAYIŞ, adalet hizmetlerinde hayata geçirilen yeni yatırımların vatandaşlar nezdinde büyük bir memnuniyet oluşturduğunu ifade etti.



Konuşmasını sürdüren Alkayış, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'un katılımıyla Adıyaman'ımızda önemli adımlar atıldı.

Besni Adalet Sarayımız,

Adıyaman İdare Mahkemesi Başkanlığı (Adliye Ek Hizmet Binamız),

Tarım Mükemmeliyet Merkezimiz ve

Ceza İnfaz Kurumları Kampüsümüz hizmete açıldı.

Ayrıca depremde zarar gören Hakim ve Savcı Lojmanlarımızın inşaat alanında da çalışmalar hızla devam ediyor."



Alkayış, açılışların sadece yeni binalar değil, adalet hizmetlerinde yeni bir dönemin de sembolü olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Depreme dayanıklı, modern, teknolojinin tüm imkanlarını kullanan Besni Adalet Sarayımız ve Adıyaman İdare Mahkemesi Ek Hizmet Binamız, yargı hizmetlerinin şeffaf, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sunacaktır.

Vatandaşlarımız artık adalete daha kolay erişebilecek, işlemlerini daha konforlu bir ortamda gerçekleştirebilecektir.

Ceza İnfaz Kurumları Kampüsümüzün faaliyete geçmesiyle birlikte, hem hükümlülerin hem de personelimizin çalışma koşulları modern standartlara kavuşmuştur.

Ayrıca Tarım Mükemmeliyet Merkezimiz, üretim, istihdam ve mesleki rehabilitasyon alanlarında önemli bir rol üstlenmektedir."



Alkayış, yatırımların sadece fiziki yapıdan ibaret olmadığını, aynı zamanda adaletin topluma temas eden yüzünü güçlendirdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bu eserler, devletimizin vatandaşına olan yakınlığının, adalet hizmetlerine verdiği önemin somut göstergesidir.

Adaletin tesis edildiği, güven duygusunun güçlendiği, vatandaşın devletine daha fazla inandığı bir Adıyaman hedefliyoruz.

Bugün geldiğimiz noktada, vatandaşlarımızdan gelen memnuniyet ve takdir bizler için en büyük motivasyondur."



Alkayış, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Türkiye Yüzyılı vizyonu, sadece altyapı yatırımlarını değil, adaletin toplumun her kesimine daha güçlü ulaşmasını da hedeflemektedir.

Bu anlayışla, daha adil, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Adıyaman için durmayacağız, yorulmayacağız, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.