Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Kabine yarın toplanıyor: 'Terörsüz Türkiye', ekonomi ve Gazze gündemde
Kabine yarın toplanıyor: 'Terörsüz Türkiye', ekonomi ve Gazze gündemde
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 Ekim ayına ait perakende fiyat verilerini açıkladı. Verilere göre, İstanbul'da bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan ürün, kış sezonunun gelmesiyle birlikte giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan kadın kabanı oldu ve fiyatı yüzde 54,39 arttı. Kadın kabanını, erkek mont (%51,05) ve erkek bot (%47,64) izledi. Fiyatı en fazla gerileyen ürün ise yüzde 15,95'lik düşüşle oyuncak oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2025 12:45, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 12:58
Yazdır
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

İstanbul'da Ekim ayında kadın kabanı fiyatı yüzde 54,39 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu. Oyuncak fiyatı yüzde 15,95 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 227 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 23 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

Ekim ayında kadın kaban fiyatı yüzde 54,39 arttı

Ekim ayında giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan kadın kaban fiyatı yüzde 54,39 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan erkek mont yüzde 51,05, erkek bot yüzde 47,64, kadın bot yüzde 46,48, erkek kazak yüzde 40,80, kadın mont yüzde 40,02, kadın kazak yüzde 38,36, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan salatalık yüzde 31,29, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan çocuk mont yüzde 30,40, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan fındık içi yüzde 23,03, çarliston biber yüzde 21,30, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan erkek ayakkabı yüzde 19,70, kadın ayakkabı yüzde 19,37, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer lan dolmalık biber yüzde 19,20, balık yüzde 19,08 ve sivri biber yüzde 18,15 oldu.

Ekim ayında oyuncak fiyatı yüzde 15,95 ucuzladı

Ekim ayında Eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan oyuncak fiyatı yüzde 15,95 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan taze fasulye yüzde 13,55, mandalina yüzde 12,81, kıvırcık salata yüzde 10,40, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 7,05, gıda ve alkolsüz içecekler gurubunda yer alan ıspanak yüzde 6,46, ev eşyası harcamaları grubunda yer alan kağıt sofra malzemeleri yüzde 4,41, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan havuç yüzde 3,82, limon yüzde 3,72, maydanoz yüzde 3,23, roka yüzde 2,86, erik yüzde 1,75 ve çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan tuvalet kağıdı yüzde 1,69 oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber