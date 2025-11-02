Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
'Mutlak kulak' Aylin'den uluslararası piyano yarışmasında birincilik

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki "mutlak kulak (absolut kulak)" Aylin Kılıç, Gürcistan'da düzenlenen uluslararası piyano yarışmasında birincilik elde etti.

'Mutlak kulak' Aylin'den uluslararası piyano yarışmasında birincilik

Borjomi şehrinde 21-24 Ekim'de düzenlenen "Tengiz Amirejibi Uluslararası Piyano Yarışması"nda 4 eserle katıldığı 2. kategoride birinci oldu.

Eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda devam eden Kılıç, AA muhabirine, yarışmanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu söyledi.

Yaklaşık 5 ay disiplin ve azimle yarışmaya hazırlandığını belirten Kılıç, "Her gün uzun saatler çalıştım, teknik gelişimime, yorum gücüme ve sahne hakimiyetine odaklandım. Yarışmada birbirinden güçlü rakipler yer alıyordu. Onları dinlemek bile bana büyük keyif verdi. Böylesine yetenekli piyanistler arasında yarışmak gerçekten ilham vericiydi. Bu süreçte bana inanan, destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kılıç, ülkesini uluslararası platformda başarıyla temsil etmenin kendisi için tarifsiz mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu dile getirerek, ödülün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasına denk gelmesinin mutluluğunu iki kat artırdığını söyledi.

Anne Aysun Kılıç kızının bu yarışma için 4 eserden oluşan repertuvarına 5 ay özveriyle hazırlandığını anlatarak, kazandığı birinciliğin gurur verici olduğunu ifade etti.

Öte yandan "mutlak kulak" bir notayı referans verilmeden tespit edebilme veya yeniden oluşturabilme yeteneği olarak tanımlanıyor. Mutlak kulağa sahip olan sanatçılar arasında Ludwig van Beethoven, Michael Jackson, Mariah Carey ve İdil Biret de yer alıyor.

