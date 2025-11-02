İzmir'de eğlence mekanında fenalaşan 16 yaşındaki genç öldü

Alınan bilgiye göre, Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında dün akşam saatlerinde düzenlenen etkinliğe katılan Alp S, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Alp S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan çalışmada, Alp S. ve arkadaşlarının etkinliğe katılmadan önce Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'ndeki bir marketten alkol ve enerji içeceği aldıkları belirlendi. İçecekleri tüketen gençlerden Alp S'nin gittikleri eğlence mekanında fenalaştığı tespit edildi.



Olayla ilgili market sahibi gözaltına alındı.