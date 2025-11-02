Bursa'da hatalı sollama yapan sürücü zeytinliğe uçtu
İznik ilçesinde sollama yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle zeytinliğe uçtu. Ters dönen araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2025 16:24, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 16:25
Gazı fazla açınca kontrolü kaybetti...
Kaza, İznik-Sakarya yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 16 AEC 479 plakalı otomobili kullanan Hasan Ç., sollama yaptığı sırada kontrolü kaybetti.
Savrulan araç yol kenarındaki zeytinliğe uçtu ve takla attı.
ZEYTİNLE UÇAN OTOMOBİL TAKLA ATTI
Kazayı gören vatandaşlar ters dönen aracın yanına koşarak sürücüyü dışarı çıkardı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasan Ç., İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.