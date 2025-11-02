Hatay'da bahçedeki köpeği çaldı
Bir evin bahçesinde bağlı olan Kangal cinsi köpeğin, yanında başka köpeklerle gelen kişi tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Kasım 2025 16:41, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 16:42
Hatay'da ilginç hırsızlık...
Yenimahalle'de kimliği belirsiz kişi, yanındaki köpeklerle birlikte bir evin bahçesine girdi.
Şüpheli, bağlı olan Kangal cinsi köpeği bir süre inceledikten sonra zincirini çözerek götürdü.
HER YERDE ARANIYOR
Bir süre sonra köpeğinin yerinde olmadığını fark eden ev sahibi, polise haber verdi.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.