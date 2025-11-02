Yeşilçam'ın ünlü ismi Engin Çağlar son yolcuğuna uğurlandı
İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden Türk sinemasının usta isimlerinden 85 yaşındaki Engin Çağlar son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2025 16:56, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 17:00
"Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" gibi unutulmaz birçok Yeşilçam filminde başrol oynayan Engin Çağlar, son yolculuğuna uğurlandı.
Kendisine motosiklet çarpması sonucu 85 yaşında hayatını kaybeden Çağlar, Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Usta sanatçının cenazesine, ailesi, sevenleri ile Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık ve Ali Rıza Binboğa'nın arasında olduğu sanat dünyasından birçok isim katıldı.