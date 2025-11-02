Yeni haftada hava nasıl olacak?

Türkiye yeni haftada yağışlı havanın etkisine girecek. Doğu Akdeniz, Marmara ve Kıyı Ege'de etkili sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji verilerine göre pazartesi, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise kuzey ve batı kesimlerde sis ve pus uyarısı var.

Salı günü, kuzeybatı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak bekleniyor.

Çarşamba gününden itibaren Marmara ile kıyı Ege'den başlayarak Kayseri, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta başında parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Başkent'te en yüksek sıcaklığın 18, İstanbul'da 19 ve İzmir'de ise 24 derece olması bekleniyor..