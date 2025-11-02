Edirne'de otomobil, ekmek fırınına girdi: 4 kişi yaralandı
Edirne'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yol kenarındaki ekmek fırınına girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2025 17:42, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 17:43
İ.K. (78) idaresindeki otomobil, Sabuni Mahallesi Lise Bayırı Sokak'ta kontrolden çıkarak Eski İstanbul Caddesi'ndeki ekmek fırınına girdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, 2 fırın çalışanı ve bir müşteri sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.