Bakan Bolat, İSEDAK'ın 41. toplantısı kapsamında ikili görüşmeler yaptı

TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Kabine yarın toplanıyor: 'Terörsüz Türkiye', ekonomi ve Gazze gündemde
Kabine yarın toplanıyor: 'Terörsüz Türkiye', ekonomi ve Gazze gündemde
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Bolat, İSEDAK'ın 41. toplantısı kapsamında ikili görüşmeler yaptı

Ticaret Bakanı Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 41'inci toplantısı kapsamında mevkidaşları ile görüşmeler yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2025 19:22, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 19:22
Yazdır
Bakan Bolat, İSEDAK'ın 41. toplantısı kapsamında ikili görüşmeler yaptı

Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İSEDAK'ın 41'inci toplantısı marjında Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin, Pakistan ile işbirliğinin çeşitlendirilmesine ve derinleştirilmesine büyük önem atfettiğini belirten Bolat, "Bu doğrultuda, muhatap Bakan ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve yatırım fırsatlarının geliştirilmesi konularında işbirliğimizi devam ettirme hususunda karşılıklı irademizi ortaya koyduk." ifadesini kullandı.

"Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz"

Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Özel Temsilcisi Sultan Saeed Nasser Al Mansouri ile de görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki 40 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geniş bir şekilde ele alındığını belirten Bolat, "İki ülke arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki başarılı işbirliğini genişletmek ve çeşitlendirmek üzere çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Önümüzdeki günlerde JETCO toplantımızı da gerçekleştirmek üzere mutabık kaldık"

Bolat, Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı Şeyh Faysal bin Sani Al Sani ile de kapsamlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Ağustos ayında yürürlüğe giren Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Türkiye ve Katar arasında orta vadede 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefimiz doğrultusunda atılabilecek adımları ele aldık." dedi.

Bakan Bolat, Katar'ın, Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Katar ile yakın diyaloğumuzu güçlendirmek ve yeni alanlara genişletmek üzere, özel sektörümüzün de katılımıyla önümüzdeki günlerde JETCO toplantımızı da gerçekleştirmek üzere mutabık kaldık."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber