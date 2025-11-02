Depremin ardından Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Kabine yarın toplanıyor: 'Terörsüz Türkiye', ekonomi ve Gazze gündemde
Kabine yarın toplanıyor: 'Terörsüz Türkiye', ekonomi ve Gazze gündemde
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Depremin ardından Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından ağır hasar tespiti yapılan kırsal mahallelerdeki yapılarda kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2025 20:41, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 20:42
Yazdır
Depremin ardından Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, ağır hasarlı konut, iş yeri ve hayvan damlarının kontrollü şekilde yıkımı yapılıyor.

Yıkım alanlarında iş makineleriyle moloz temizliği yapılırken, vatandaşlar da AFAD tarafından sağlanan konteynerlerde yaşamını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Kozlu Mahallesi'nde 19, Kertil Mahallesi'nde 23 yapı yıkılarak riskli durum ortadan kaldırıldı.

Öte yandan, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları dronla görüntülendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber