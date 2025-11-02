Şişeye tekme atan Sergen Yalçın kırmızı kartla tribüne gönderildi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadele 2-0 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile devam ederken, orta sahada rakibine yaptığı müdahale sonrası Orkun Kökçü, 26. dakikada VAR uyarısı sonrası hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.