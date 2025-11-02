Samsun'da 18 yaşındaki genç bıçaklandı: Biri 15 yaşında 2 kişi yakalandı
Samsun'da 18 yaşındaki genç, bıçakla yaralanırken olayla ilgili biri 15 yaşında 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'deki Doğupark'ta çıkan kavgada 18 yaşındaki E.Y.Y. bıçaklandı.
Gürcistan uyruklu 18 yaşındaki T.G. ve 15 yaşındaki N.Z.Y., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
ÇOCUK ŞUBE'YE TESLİM EDİLDİ
15 yaşındaki N.Z.Y.'nin Çocuk Şube'ye teslim edildiği öğrenildi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.