Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Ana sayfaHaberler Sağlık

Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor

Yapay zeka ile birlikte bilirkişi raporlarından otopsi analizlerine, kriminal incelemelerden veri değerlendirmelerine kadar geniş bir alanda dijitalleşme hedefleniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 07:32, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 07:35
Yazdır
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor

Adalet Bakanlığı, 2026 yılı itibarıyla adli tıp süreçlerinde yapay zeka destekli yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. Adli Tıp Kurumunun işleyişini hızlandırmak ve raporlama kapasitesini artırmak maksadıyla kurumun teknolojik altyapısı baştan sona yenilenecek. Yeni sistemle birlikte tıbbi bulguların daha hızlı yorumlanması, delillerin daha hassas analiz edilmesi ve hata payının en aza indirilmesi planlanıyor. Uzman görüşlerinin yapay zeka desteğiyle güçlendirilmesi, hem adli süreçlerin hızlanmasına hem de yargılamadaki güvenilirliğin artmasına katkı sunacak.

Yani programı değerlendiren BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy "Klasik yöntemlerle haftalar sürebilen analizlerin saatler içinde tamamlanması mümkün olacaktır. Böylece mahkemelerin rapor bekleme süreleri kısalacak, uzmanların üzerindeki iş yükü dengelenecek. Fakat nihai değerlendirme her zaman insan aklının, vicdanının ve deneyiminin süzgecinden geçmelidir" dedi. Atasoy "Yapay zeka sayesinde, DNA profilleme, toksikoloji sonuçlarının karşılaştırılması veya parmak izi analizleri gibi işlemler, ayrıca otopsi süreçlerinde, görüntü tanıma algoritmaları travma, kırık, kanama veya yabancı cisimleri tespit ederek adli tıp uzmanına ön bilgi sağlayabiliyor. Yapay zeka uygulamalarının bir diğer önemli katkısı ise nesnellik ve tutarlılığın artmasıdır" diye konuştu.

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Kırık ise risklere dikkat çekti. Kırık "İşin dikkat edilmesi gereken bir yönü de var.

Yapay zeka ne kadar gelişmiş olursa olsun, hata yapma riski her zaman vardır. Özellikle ölüm nedeni, DNA analizi ya da suç delili incelemesi gibi hassas konularda yapay zekanın hatalı bir değerlendirme yapması çok ciddi sonuçlar doğurabilir.

Her raporun mutlaka insan uzmanlar tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Bu proje doğru uygulanırsa Türkiye'de adalet sistemine hız ve verim kazandırır" dedi.

GAMZE ERDOĞAN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber