Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor

Adalet Bakanlığı, 2026 yılı itibarıyla adli tıp süreçlerinde yapay zeka destekli yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. Adli Tıp Kurumunun işleyişini hızlandırmak ve raporlama kapasitesini artırmak maksadıyla kurumun teknolojik altyapısı baştan sona yenilenecek. Yeni sistemle birlikte tıbbi bulguların daha hızlı yorumlanması, delillerin daha hassas analiz edilmesi ve hata payının en aza indirilmesi planlanıyor. Uzman görüşlerinin yapay zeka desteğiyle güçlendirilmesi, hem adli süreçlerin hızlanmasına hem de yargılamadaki güvenilirliğin artmasına katkı sunacak.

Yani programı değerlendiren BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy "Klasik yöntemlerle haftalar sürebilen analizlerin saatler içinde tamamlanması mümkün olacaktır. Böylece mahkemelerin rapor bekleme süreleri kısalacak, uzmanların üzerindeki iş yükü dengelenecek. Fakat nihai değerlendirme her zaman insan aklının, vicdanının ve deneyiminin süzgecinden geçmelidir" dedi. Atasoy "Yapay zeka sayesinde, DNA profilleme, toksikoloji sonuçlarının karşılaştırılması veya parmak izi analizleri gibi işlemler, ayrıca otopsi süreçlerinde, görüntü tanıma algoritmaları travma, kırık, kanama veya yabancı cisimleri tespit ederek adli tıp uzmanına ön bilgi sağlayabiliyor. Yapay zeka uygulamalarının bir diğer önemli katkısı ise nesnellik ve tutarlılığın artmasıdır" diye konuştu.

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Kırık ise risklere dikkat çekti. Kırık "İşin dikkat edilmesi gereken bir yönü de var.

Yapay zeka ne kadar gelişmiş olursa olsun, hata yapma riski her zaman vardır. Özellikle ölüm nedeni, DNA analizi ya da suç delili incelemesi gibi hassas konularda yapay zekanın hatalı bir değerlendirme yapması çok ciddi sonuçlar doğurabilir.

Her raporun mutlaka insan uzmanlar tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Bu proje doğru uygulanırsa Türkiye'de adalet sistemine hız ve verim kazandırır" dedi.

GAMZE ERDOĞAN