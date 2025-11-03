Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız

FETÖ'nün eğitim sistemine sızma girişimlerine karşı 10 yılı aşkın süredir kesintisiz mücadele yürüten Milli Eğitim Bakanlığı, örgütün farklı adlarla yeniden yapılanma çabalarına karşı teyakkuzda. Bakan Yusuf Tekin, "Vesayet bitti ama mücadele tamamlanmadı. FETÖ yeniden sızmak istiyor, biz de 7/24 nöbetteyiz" dedi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 07:47
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız

Milli Eğitim Bakanlığı, FETÖ'nün eğitim alanındaki yapılanmasına karşı 2013'ten bu yana kararlılıkla sürdürdüğü mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Yıllarca dershaneler, özel okullar ve yayınevleri üzerinden devletin eğitim politikalarına nüfuz eden örgüt, 2013'te başlatılan tasfiye süreciyle etkisiz hale getirildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ bağlantılı kurumlar kapatılarak devlet eliyle yeniden yapılandırıldı ve milletin çocuklarına tahsis edildi. 2013-2016 yılları arasında müsteşarlık döneminde örgüte karşı kapsamlı temizlik sürecini yürüten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelinen noktayı SABAH Gazetesi'ne değerlendirdi.

Bakan Tekin, eğitimde vesayetin sona erdiğini ancak örgütün farklı adlarla yeniden yapılanma çabası içinde olduğunu vurguladı:

"Eğitimde vesayet bitti ama bu yapı farklı isimlerle yeniden sızmak istiyor. Biz de 7/24 teyakkuzdayız. Mücadele sadece bir temizlik süreci değil; hedefimiz daha ahlaklı, daha milli bir eğitim sistemi kurmak. Köklerimizle geleceğimiz arasındaki en güçlü köprü eğitimdir."

Tekin, bu anlayışla geliştirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM)'nin ahlak, adalet, merhamet, çalışkanlık ve iyilik gibi değerlere dayalı yeni bir vizyon sunduğunu belirterek, "TYMM yalnızca müfredat reformu değil, eğitim yoluyla Türkiye'nin bağımsızlığını ve milli kimliğini güçlendiren stratejik bir adımdır" dedi.

Rakamlarla FETÖ'yle Mücadele:

  • İhraç edilen personel: 34 bin 795

  • KHK kapsamında ihraç edilenler: 33 bin 716

  • Kapatılan özel kurum sayısı: 3 bin 127

Milli Eğitim Bakanlığı, örgütün yeniden yapılanmasını engellemek amacıyla özel öğretim kurumlarında çok yönlü denetimler yürütüyor. Kurum açma, devir ve program ilavesi talepleri sıkı incelemeye tabi tutulurken, FETÖ bağlantılı kişi ve markaların farklı adlarla sisteme sızması önleniyor. Ayrıca yeni düzenlemelerle özel öğretim kursları yalnızca bir bilim grubunda faaliyet gösterebiliyor. İzinsiz faaliyet gösteren kurumlara ağır para cezaları ve kapatma yaptırımları uygulanıyor.

Heybeliada Ruhban Okulu İçin Teknik Hazırlık Tamam

Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması sürecine de değinen Bakan Tekin, konunun devlet politikası kapsamında değerlendirileceğini belirtti. Tekin, "Patrikhane'nin talebi doğrultusunda din adamı yetiştiren okulun yeniden açılması için teknik hazırlıklarımızı tamamladık. Raporumuzu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Karar devletin en üst düzeyinde alınacaktır" ifadelerini kullandı.

