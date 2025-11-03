TÜGVA'ya yönelik paylaşımlar 5 yıl öncesine ait çıktı

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) yönelik sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları eleştirdi. Yurt dışında kaçak olarak yaşayan Serdar Akinan tarafından paylaşılan video ve yazışmaların yıllar önce gündeme geldiğini hatırlatan Hakan, "Beş-altı yıl önceki malzemeleri yeniymiş gibi piyasaya sürüyorlar" dedi.

"Beş yıl önceki içerikleri yeniymiş gibi sunuyorlar"

Ahmet Hakan, Hürriyet'teki köşe yazısında Serdar Akinan'ın paylaştığı videoların ve mesajlaşmaların daha önce de yayımlandığını belirterek, "Bu malzemeleri beş-altı yıl önce görmüştük. Aynı içerikleri yeniymiş gibi sunmak inanılmaz bir şey" ifadelerini kullandı.

Yazısında, TÜGVA'ya yönelik bu tür kampanyaların "eskiyi yeni gibi satmak" yöntemiyle sürdüğünü belirten Hakan, bu durumu "aşırı aptalca bir saldırı" olarak nitelendirdi.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci: "Montaj olduğu mahkemede tespit edildi"

Ahmet Hakan, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci'nin açıklamalarına da yer verdi. Beşinci, 2021-2022 yıllarında açılan davada, söz konusu içeriklerin "üçüncü kişilerce üretilmiş montaj görüntüler" olduğunun mahkeme kararıyla tespit edildiğini söyledi.

Beşinci ayrıca, "Fail aleyhine cezaya hükmedildi. Ancak aynı paylaşımlar, bu kez yurtdışında firari kişiler eliyle yeniden dolaşıma sokuluyor" açıklamasını yaptı.

"Marjinal grupların maşası olmayan basına kapımız açık"

TÜGVA Başkanı Beşinci, vakfın her zaman şeffaflıktan yana olduğunu vurgulayarak, "Marjinal grupların, terör suçlarından aranan kaçak kişilerin, adresi belli olmayan hesapların maşası olmayan tüm basın mensuplarına kapımız her daim açıktır" dedi.

"TÜGVA'ya saldırmaya doyamadılar"

Hakan yazısında, TÜGVA'ya yönelik sürekli ve asılsız iddiaların, vakfın gençlerle yaptığı çalışmaları hedef aldığını savundu. "İftira serbest, montaj serbest, yalan serbest... Dertleri ne TÜGVA'yla?" diyen Hakan, bu saldırıların "gençlik üzerinden oluşturulmak istenen bir algı operasyonu" olduğunu ifade etti.