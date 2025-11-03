Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ortaya çıkan olayda, mirasçısı olmayan kişilere ait arsalar sahte evrak ve imzalarla üzerlerine geçirilip satıldı. Tapu memuru, müteahhit ve emlakçıların da aralarında bulunduğu çete bu yöntemle yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yaptı. Ancak bir tapu memurunun işlemlerdeki tutarsızlığı fark etmesiyle dolandırıcılık ağı deşifre edildi. Operasyon sonucunda 8 kişi tutuklanırken, sahte tapu işlemleri anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da memurun dikkati devreye girdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde görev yapan bir tapu memuru, e-Devlet üzerinden yapılan bir tapu devrinde şüpheli bir durum fark etti. Evrakları inceleyen memur, belgelerin sahte olduğunu anlayınca savcılığa bildirimde bulunuldu. Başlatılan soruşturma sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, mirasçısı olmayan kişilere ait arsaların sahte imza ve mühürlerle başkalarına devredildiğini tespit etti.

Tapuda suçüstü yakalandılar

Operasyonda aralarında bir tapu memuru, müteahhit ve emlakçıların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Bazı şüpheliler sahte evraklarla işlem yaparken suçüstü yakalandı. Şüpheliler "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "rüşvet" ve "örgüt kurmak" suçlarından tutuklandı.

'Kimsesiz' tapular hedef alınmış

Soruşturmaya göre, tapuda görevli memur H.N.S., arşivdeki sahipsiz veya mirasçısız taşınmazları belirleyip bilgileri müteahhit Y.O.'ya iletiyordu. Müteahhit, emlakçılar aracılığıyla sahte tapu belgeleri hazırlatıyor, bu belgelerle ölen kişilerin malları farklı kişiler üzerine geçiriliyordu.

Görüntüler delil oldu

Çete üyelerinin tapuda sahte evrakla işlem yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. MASAK raporlarında da 100 milyon lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Olay, bir memurun dikkati sayesinde çözülen büyük tapu vurgunu olarak kayıtlara geçti.