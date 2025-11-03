Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son üç Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini toplam 6.5 puan indirerek yüzde 46'dan yüzde 39.5'e düşürdü. Bu düşüş, bankaların kredi faizlerine de yansıdı.

TCMB'nin 17 Ekim verilerine göre konut kredisinde yıllık faiz yüzde 37.91 seviyesine indi. Bu oran, 1 Eylül 2023'ten bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Aylık Faiz Yüzde 3.1'e Geriledi

Konut kredilerinde aylık ortalama faiz yüzde 3.1 olarak hesaplandı. Haziran ayında yüzde 4'leri gören aylık faizler, son kampanyalarla bazı bankalarda yüzde 2.6'ya kadar indi.

Faiz indirimi, kredi maliyetlerini de önemli ölçüde azalttı. 1 milyon liralık 60 ay vadeli bir kredide aylık faiz yüzde 2.6'ya düştüğünde, toplam geri ödeme 1 milyon 985 bin TL'ye geriliyor. Aynı kredi yüzde 4 faizle çekildiğinde bu tutar 2 milyon 652 bin TL'ye çıkıyor. Böylece faiz düşüşü, vatandaşın cebine 667 bin TL avantaj olarak yansıyor.

Konut Kredisi Hacmi 61 Milyar TL Arttı

Bankaların faiz indirimleri kredi hacminde de büyümeye yol açtı. BDDK verilerine göre 5 Haziran'da 577.5 milyar TL olan konut kredisi hacmi, 17 Ekim itibarıyla 638.8 milyar TL'ye yükseldi. Yaklaşık 4.5 ayda 61.3 milyar TL artış yaşandı.

Konut Satışlarında Rekor Artış

TÜİK verilerine göre eylül ayında 150 bin 657 konut satışıyla tüm zamanların en yüksek eylül ayı verisi kaydedildi. İpotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34.4 artarak 21 bin 266'ya çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14.1 olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde ipotekli konut satışları yüzde 76 artışla 162 bin 493'e ulaştı.

Ticari Kredilerde de Gerileme Başladı

Faiz indirimleri ticari kredilerde de etkisini göstermeye başladı. TCMB verilerine göre ticari kredi faizleri 17 Ekim'de yüzde 52.55'e düşerek, Aralık 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Nisan 2024'te yüzde 70'leri gören faiz oranları, son dönemde belirgin bir düşüş trendine girdi.

Taşıt kredilerinde ise faiz oranı yüzde 36.3 ile Haziran 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.