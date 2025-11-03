Likya Yolu, Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası Seçildi

Likya Yolu dünya listesinde zirvede

İngiltere'nin önde gelen turizm ve kültür dergilerinden Time Out, "Dünyanın En Güzel 10 Yürüyüş Rotası" listesini açıkladı. Listeye Türkiye damga vurdu. Dergi, Antalya'dan başlayarak Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Likya Yolu'nu dünyanın en güzel yürüyüş rotası olarak seçti.

Antik kentlerden doğa harikalarına uzanan rota

Time Out'un değerlendirmesinde Likya Yolu; antik kalıntılar arasında uzanan patikaları, dağ manzaraları ve turkuaz renkli lagünleriyle öne çıktı. Patara, Xanthos, Olympos, Kayaköy, Faralya ve Kabak Koyu gibi duraklardan geçen rota, hem tarih hem doğa tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunuyor.

En uygun dönem: Sonbahar ayları

Dergi, yürüyüş için en elverişli dönemin eylül-kasım ayları olduğuna dikkat çekti. Bu aylarda hava koşullarının ideal olduğu, doğanın en canlı renklerini sergilediği ve bölgedeki sürdürülebilir turizme katkı sağlandığı ifade edildi.

Antalya turizmine yeni ivme

Likya Yolu'nun uluslararası tanınırlık kazanması, Antalya ve çevresinin kültürel ve doğal mirasına ilgiyi artırdı. Uzmanlar, bu başarının bölge turizmini dört mevsime yayma hedefi açısından önemli bir adım olduğunu belirtiyor.