Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Mehmet Uçum: Komisyonun Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun Öcalan'ı dinlemesi de bekleniyor

03 Kasım 2025 08:28
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Terörsüz Türkiye" sürecinde artık yeni gelişmelerin olacağı bir aşamaya geçildiğini belirterek, "Bu aşamada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dinleme faaliyetini tamamlamadan önce İmralı'da Öcalan'ı dinlemesi de bekleniyor" dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni aşama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen noktayı değerlendirdi. Uçum, 12 Mayıs'taki fesih kararı, 11 Temmuz'daki sembolik silah yakma töreni, 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis açılışında yaptığı konuşma, 26 Ekim'de örgütün geri çekilme duyurusu ve 30 Ekim'deki İmralı heyeti görüşmesinin süreci olgunlaştırdığını ifade etti.

"Artık yeni gelişmelerin olacağı aşamadayız"

Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmralı heyetiyle yaptığı son görüşmenin "verimli ve umut verici" geçtiğini belirterek, "Artık yeni gelişmelerin olacağı bir aşamaya geçtik" dedi. Bu süreçte TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, dinleme faaliyetlerini tamamlamadan önce İmralı'da Abdullah Öcalan'ı dinlemesinin beklendiğini ifade etti.

Komisyondan demokrasi raporu beklentisi

Uçum ayrıca, Komisyonun "demokrasiyi güçlendirme" başlıklı bir rapor hazırlamasının kamuoyunun beklentileri arasında olduğunu belirtti. Raporda geçiş süreciyle birlikte demokratikleşme perspektifinin yer alması gerektiğini vurguladı.

İmralı ziyareti tartışması Meclis gündeminde

Komisyonun Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gidip gitmeyeceği ise Meclis kulislerinde tartışma konusu oldu. 51 üyeli komisyonda kararlar beşte üç çoğunlukla alınıyor. CHP'nin 11 üyeyle temsil edildiği komisyonda, İmralı ziyaretine sıcak bakmadığı belirtilirken, AK Parti, MHP ve DEM Partisi'nin oy sayısının çoğunluk için yeterli olduğu ifade ediliyor.

