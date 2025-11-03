Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Siber suç operasyonlarında 539 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 59 il merkezli olarak 10 gündür süren operasyonlarda 539 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haber Giriş : 03 Kasım 2025 08:45, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 08:46
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde yürütülen operasyonların detaylarını paylaştı.

"Çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yakalanan 539 şüpheliden 190'ının tutuklandığını belirten Yerlikaya, 111 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını kaydetti. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ankara, İzmir ve İstanbul'un da aralarında olduğu 59 il merkezli 10 gündür süren operasyonların, vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellemek amacıyla düzenlendiğini vurgulayan Yerlikaya, şüphelilerin kullandığı yöntemlere de dikkat çekti. Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, "ürün satışı, kiralık bungalov, sigorta ödemesi, evde iş ilanları, sosyal yardım bağış" gibi temalarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Ayrıca, şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, pos tefeciliği yaptıkları ve yasa dışı para transferine aracılık ederek bunun reklamını yaptıkları belirlendi.

Operasyonlar sonucunda, suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 404 milyon lira değerinde 7 şirket, 3 konut ve 5 arsaya el konuldu.

Vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan Yerlikaya, "Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

