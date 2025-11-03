Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Israel Hayom, Türkiye'nin Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz hattındaki askeri varlığını analiz ettiği yazısında, Ankara'nın artık yalnızca Akdeniz değil, Afrika ve Hint Okyanusu'nda da "bölgesel süper güç" haline geldiğini yazdı.

Haber Giriş : 03 Kasım 2025 08:32, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 08:37
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Israel Hayom, "İsrail'e balistik füzeler: Erdoğan yeni bir arenada kendini kanıtlıyor" başlıklı, Türkiye'nin Afrika'daki askeri ve stratejik varlığını konu alan dikkat çekici bir analiz yayımladı.

İsrail basını: Türkiye yeni bir arenada kendini kanıtlıyor

İsrail merkezli Israel Hayom gazetesi, "İsrail'e balistik füzeler: Erdoğan yeni bir arenada kendini kanıtlıyor" başlıklı analizinde, Türkiye'nin Afrika'daki askeri, diplomatik ve stratejik hamlelerine dikkat çekti. Haberde, Ankara'nın özellikle Somali ve Kızıldeniz hattında yürüttüğü politikalarla bölgedeki dengeleri değiştirdiği vurgulandı.

"Türkiye bölgesel süper güç konumuna yükseldi"

Gazeteye değerlendirmelerde bulunan Kenyalı analist Dr. Rashid Abdi, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'nda attığı adımlarla "bölgesel bir süper güç" haline geldiğini belirtti. Abdi, "Türkiye, Somali ile çığır açan bir güvenlik iş birliği anlaşması imzaladı. Türk askerleri burada aktif görev yapıyor. Bu üs, uzun vadede Ankara'nın savunma kabiliyetini güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Somali'de yeni üs iddiası

Haberde, Türkiye'nin Somali'deki askeri varlığını genişlettiği ve burada balistik füze menzilini geliştirebilecek yeni bir üs kurduğu ileri sürüldü. Ayrıca Somali Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye arazi tahsis ettiği, Mogadişu'nun kuzeyinde "Şeyh el-Harb" bölgesinde liman ve uzay üssü inşasının planlandığı iddia edildi.

"Türkiye artık sadece Akdeniz gücü değil"

Dr. Abdi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Süveyş Kanalı'ndan geçerek Kızıldeniz ve Somali açıklarında devriye gezmeye başladığını vurguladı. "Türkiye artık yalnızca bir Akdeniz gücü değil; Kızıldeniz ve Batı Hint Okyanusu'nda da etkili bir aktör haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail dikkatli olmalı" uyarısı

Haberde görüşlerine yer verilen İsrail Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Eugene Kandel, "Ankara unsurları Afrika'da da etkinleşiyor, İsrail buna karşı dikkatli olmalı" uyarısında bulundu. Israel Hayom, bu sözleri Türkiye'nin kıtadaki artan etkisine atıfta bulunarak yorumladı.

"Türkiye'nin Afrika modeli örnek alınmalı"

İsrail-Afrika Enstitüsü Direktörü Shiri Fein-Grossman, Türkiye'nin Afrika'daki ekonomik açılımına dikkat çekerek, "İsrail, kıtada etkin olmak istiyorsa Türkiye'nin izlediği modeli dikkatle incelemeli" dedi.

Kızıldeniz hattında Türkiye etkisi

Analizde, Türkiye'nin Afrika politikasında izlediği askeri, diplomatik ve ekonomik stratejinin bölgedeki geleneksel dengeleri yeniden şekillendirdiği vurgulandı. Somali'den Sudan'a, Cibuti'den Libya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkin rol oynayan Türkiye'nin artık Kızıldeniz hattında da söz sahibi hale geldiği belirtildi.

