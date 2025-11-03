İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Israel Hayom, "İsrail'e balistik füzeler: Erdoğan yeni bir arenada kendini kanıtlıyor" başlıklı, Türkiye'nin Afrika'daki askeri ve stratejik varlığını konu alan dikkat çekici bir analiz yayımladı.

İsrail basını: Türkiye yeni bir arenada kendini kanıtlıyor

İsrail merkezli Israel Hayom gazetesi, "İsrail'e balistik füzeler: Erdoğan yeni bir arenada kendini kanıtlıyor" başlıklı analizinde, Türkiye'nin Afrika'daki askeri, diplomatik ve stratejik hamlelerine dikkat çekti. Haberde, Ankara'nın özellikle Somali ve Kızıldeniz hattında yürüttüğü politikalarla bölgedeki dengeleri değiştirdiği vurgulandı.

"Türkiye bölgesel süper güç konumuna yükseldi"

Gazeteye değerlendirmelerde bulunan Kenyalı analist Dr. Rashid Abdi, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'nda attığı adımlarla "bölgesel bir süper güç" haline geldiğini belirtti. Abdi, "Türkiye, Somali ile çığır açan bir güvenlik iş birliği anlaşması imzaladı. Türk askerleri burada aktif görev yapıyor. Bu üs, uzun vadede Ankara'nın savunma kabiliyetini güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Somali'de yeni üs iddiası

Haberde, Türkiye'nin Somali'deki askeri varlığını genişlettiği ve burada balistik füze menzilini geliştirebilecek yeni bir üs kurduğu ileri sürüldü. Ayrıca Somali Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye arazi tahsis ettiği, Mogadişu'nun kuzeyinde "Şeyh el-Harb" bölgesinde liman ve uzay üssü inşasının planlandığı iddia edildi.

"Türkiye artık sadece Akdeniz gücü değil"

Dr. Abdi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Süveyş Kanalı'ndan geçerek Kızıldeniz ve Somali açıklarında devriye gezmeye başladığını vurguladı. "Türkiye artık yalnızca bir Akdeniz gücü değil; Kızıldeniz ve Batı Hint Okyanusu'nda da etkili bir aktör haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail dikkatli olmalı" uyarısı

Haberde görüşlerine yer verilen İsrail Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Eugene Kandel, "Ankara unsurları Afrika'da da etkinleşiyor, İsrail buna karşı dikkatli olmalı" uyarısında bulundu. Israel Hayom, bu sözleri Türkiye'nin kıtadaki artan etkisine atıfta bulunarak yorumladı.

"Türkiye'nin Afrika modeli örnek alınmalı"

İsrail-Afrika Enstitüsü Direktörü Shiri Fein-Grossman, Türkiye'nin Afrika'daki ekonomik açılımına dikkat çekerek, "İsrail, kıtada etkin olmak istiyorsa Türkiye'nin izlediği modeli dikkatle incelemeli" dedi.

Kızıldeniz hattında Türkiye etkisi

Analizde, Türkiye'nin Afrika politikasında izlediği askeri, diplomatik ve ekonomik stratejinin bölgedeki geleneksel dengeleri yeniden şekillendirdiği vurgulandı. Somali'den Sudan'a, Cibuti'den Libya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkin rol oynayan Türkiye'nin artık Kızıldeniz hattında da söz sahibi hale geldiği belirtildi.