Şara'dan Memurlara Sert Uyarı: "Lüks Araçlarınızı Teslim Edin"

Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Ana sayfaHaberler Dünya

Şara'dan Memurlara Sert Uyarı: "Lüks Araçlarınızı Teslim Edin"

Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara, İdlib'de düzenlenen toplantıda üst düzey devlet görevlilerini sert sözlerle uyardı. Şara, "Devletin maaşlarının bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum" diyerek lüks araç kullanan memurlara tepki gösterdi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 09:02, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 09:33
Yazdır
Şara'dan Memurlara Sert Uyarı:

Şara'dan yolsuzlukla mücadele mesajı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, iktidarını güçlendirirken yolsuzlukla mücadeleye yönelik net mesajlar vermeye başladı. 30 Ağustos'ta İdlib'de yapılan toplantıda yüzü aşkın üst düzey yetkili ve iş insanına seslenen Şara, kamu görevlilerinin lüks yaşam tarzını eleştirdi.

"Devletin maaşları bu kadar yüksek miymiş?"

Toplantıya katılanlara göre, Ahmed Şara konuşması sırasında, binanın önünde park eden çok sayıda lüks aracın dikkat çekmesi üzerine öfkelendi. Şara, "Devletin maaşlarının bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum. Devrimin çocukları olduğunuzu unuttunuz mu? Bu kadar çabuk mu ayartıldınız?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"Lüks araçlarınızı teslim edin" uyarısı

Şara, devlet memurlarına "lüks araçlarını teslim etmeleri ya da yolsuzluk soruşturmasıyla karşılaşacakları" uyarısında bulundu. Toplantı sonrasında bazı katılımcıların araç anahtarlarını teslim ettiği bildirildi.

Yeni yönetimde hesap verme dönemi

Siyasi gözlemciler, Ahmed Şara'nın bu çıkışını yeni dönemde kamu yönetiminde "hesap verme" kültürünün güçleneceğine dair bir işaret olarak yorumluyor. Şara'nın özellikle bürokrasi içinde hızla artan ayrıcalıklı yaşam tarzlarına tepki gösterdiği ve kamu kaynaklarının denetimi için yeni adımlar hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber