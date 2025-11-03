Şara'dan Memurlara Sert Uyarı: "Lüks Araçlarınızı Teslim Edin"

Şara'dan yolsuzlukla mücadele mesajı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, iktidarını güçlendirirken yolsuzlukla mücadeleye yönelik net mesajlar vermeye başladı. 30 Ağustos'ta İdlib'de yapılan toplantıda yüzü aşkın üst düzey yetkili ve iş insanına seslenen Şara, kamu görevlilerinin lüks yaşam tarzını eleştirdi.

"Devletin maaşları bu kadar yüksek miymiş?"

Toplantıya katılanlara göre, Ahmed Şara konuşması sırasında, binanın önünde park eden çok sayıda lüks aracın dikkat çekmesi üzerine öfkelendi. Şara, "Devletin maaşlarının bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum. Devrimin çocukları olduğunuzu unuttunuz mu? Bu kadar çabuk mu ayartıldınız?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"Lüks araçlarınızı teslim edin" uyarısı

Şara, devlet memurlarına "lüks araçlarını teslim etmeleri ya da yolsuzluk soruşturmasıyla karşılaşacakları" uyarısında bulundu. Toplantı sonrasında bazı katılımcıların araç anahtarlarını teslim ettiği bildirildi.

Yeni yönetimde hesap verme dönemi

Siyasi gözlemciler, Ahmed Şara'nın bu çıkışını yeni dönemde kamu yönetiminde "hesap verme" kültürünün güçleneceğine dair bir işaret olarak yorumluyor. Şara'nın özellikle bürokrasi içinde hızla artan ayrıcalıklı yaşam tarzlarına tepki gösterdiği ve kamu kaynaklarının denetimi için yeni adımlar hazırlığında olduğu belirtiliyor.