Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunun vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar eden nitelikteki tanıtımları titizlikle incelemeye devam ettiğini belirterek, ihlali tespit edilen 4 firma hakkında idari para cezası ve reklam durdurma kararı uygulandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
03 Kasım 2025
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hac ibadetine yönelik hizmetlerin, Türkiye'de tahsis edilen hac kontenjanı kapsamında ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda yetkili seyahat acenteleri aracılığıyla yerine getirildiğine dikkat çekildi.

Hac faaliyetlerinin temel esasları ile hacı adaylarının belirlenme usulünün, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca belirlendiği ifade edilen açıklamada, her yıl alınan kararlar doğrultusunda, hac kayıtlarını yenileyen veya ilk kez ön kayıt yaptıran vatandaşlar arasından, konaklama tercihleri ve ön kayıt yılları dikkate alınarak kura yöntemiyle hacı adaylarının belirlendiği hatırlatıldı.

Reklamlar titizlikle inceleniyor

Açıklamada, Türkiye'ye tahsis edilen kontenjan dahilinde hac vizesiyle ibadetini yerine getiren vatandaşların, yasal ve güvenli şekilde ibadetlerini ifa ettikleri vurgulanarak, "kurasız hac", "özel hac vizesi" gibi aldatıcı reklamlar nedeniyle vatandaşların ticari veya turist vizeleriyle kutsal topraklara yönlendirilmeye çalışıldığına işaret edildi.

Bu durumun hac ibadetinin ifa edilememesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanamama, sağlık hizmetlerinde mağduriyet ve sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlara yol açtığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, vatandaşlarımızın dini ve manevi duygularını istismar eden nitelikteki tanıtımların, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından titizlikle incelenmesine devam edilmektedir. Kurulun 362 sayılı toplantısında alınan karar kapsamında, 'özel hac vizesi', 'kurasız hac' gibi mevzuatla belirlenen usuller dışında yapılan yanıltıcı tanıtımlar nedeniyle tespit edilen 4 firma hakkında idari para cezası ve reklamları durdurma kararları uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın dini hassasiyetlerini istismar ederek mağduriyet oluşturan her türlü aldatıcı reklam ve tanıtıma karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bakanlığımız, tüketicilerin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve güvenilir ticari iletişimin tesis edilmesi amacıyla yürüttüğü denetimleri, hiçbir istisnaya mahal vermeksizin, titizlikle sürdürmeye devam edecektir."

