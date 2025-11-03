Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
En İyi Kasko Şirketleri 2025: Türkiye'nin En Güvenilir Kasko Firmaları Karşılaştırması

Kasko sigortası, aracınızı olası hasarlara, kazalara veya çalınma durumlarına karşı güvence altına almanın en akıllı yollarından biridir. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de kasko şirketleri arasında ciddi bir rekabet yaşanıyor. Bu nedenle hem fiyat-performans oranı hem de müşteri memnuniyeti açısından doğru tercihi yapmak büyük önem taşıyor.

En İyi Kasko Şirketleri 2025: Türkiye'nin En Güvenilir Kasko Firmaları Karşılaştırması

İlandır...

Bu rehberde, 2025'in en iyi kasko şirketleri listesini, kullanıcı yorumlarını, hizmet kapsamlarını ve fiyat avantajlarını detaylıca bulabilirsiniz.

Ayrıca Emirando Sigorta aracılığıyla tüm bu firmalardan tek formda online kasko tekliflerini karşılaştırabilirsiniz.

Kasko Şirketleri Arasında En İyi Seçimi Nasıl Yaparsınız?

Kasko poliçesi seçimi sadece fiyatla ilgili değildir. Her sürücünün ihtiyacı farklıdır. Bu nedenle, teminat kapsamı, asistans hizmeti, mini onarım ağı ve müşteri desteği gibi kriterler dikkatle değerlendirilmelidir.

Kasko poliçesi seçerken dikkat edilmesi gereken kriterler

  • Kapsam: Poliçede çalınma, yangın, sel ve doğal afet gibi risklerin yer alıp almadığına bakılmalıdır.
  • Hasar Yönetimi: Hasar sürecinde aracın ne kadar sürede onarıldığı, orijinal parça kullanımı ve anlaşmalı servis ağı önemlidir.
  • Müşteri Memnuniyeti: Kullanıcı yorumları ve hizmet kalitesi, sigorta firmasının güvenilirliğini belirler.
  • Fiyat Karşılaştırması: Online teklif sistemleriyle farklı firmaların fiyatlarını kıyaslamak avantaj sağlar.

En iyi kasko şirketini belirleyen faktörler

1. Fiyat-Kapsam Dengesi: Uygun fiyatlı ama geniş teminatlı poliçeler ön planda olmalı.

2. Hasar Süreci Hızı: Hasar bildirimi sonrası işlemlerin ne kadar hızlı sonuçlandığı büyük fark yaratır.

3. Asistans Hizmetleri: Yol yardımı, ikame araç ve çekici hizmetlerinin kapsamı önemlidir.

4. Müşteri Hizmetleri: Çağrı merkezi ve online destek kalitesi güvenilirlik göstergesidir.

Emirando Sigorta ile en avantajlı kasko teklifini bulma

Emirando Sigorta, Türkiye'nin önde gelen araç kasko şirketleri ile iş birliği yaparak tek form üzerinden 10'dan fazla firmanın teklifini karşılaştırmanı sağlar.

Kullanıcı, sadece birkaç dakika içinde en uygun kasko fiyat karşılaştırma sonuçlarını alır, poliçesini online olarak satın alabilir.

2025'in En İyi Kasko Şirketleri Sıralaması

Aşağıdaki sıralama; müşteri memnuniyeti, hasar süreci, fiyat-performans oranı ve hizmet kapsamına göre hazırlanmıştır.

1. Emirando Sigorta

Emirando Sigorta, çoklu teklif sistemi sayesinde sürücülere en uygun kasko poliçesini bulma imkanı sunar. Geniş anlaşmalı servis ağı, 7/24 asistans hizmeti ve kullanıcı dostu arayüzüyle 2025'in en yenilikçi sigorta platformu konumundadır.

2. Allianz Sigorta

Allianz, kapsamlı poliçeleri ve güçlü müşteri desteğiyle Türkiye'nin en güvenilir kasko firmalarından biridir. Hasar yönetim süreci oldukça hızlıdır.

3. HDI Sigorta

HDI Sigorta, kullanıcı yorumlarında yüksek memnuniyet puanları alıyor. Özellikle mini onarım hizmeti ve anlaşmalı servis ağıyla dikkat çekiyor.

4. Anadolu Sigorta

Köklü yapısı ve geniş asistans hizmetleriyle Anadolu Sigorta, uzun vadeli güven arayan sürücüler için iyi bir tercihtir.

5. AXA Sigorta

AXA Sigorta, kapsamlı poliçeleriyle hem bireysel hem kurumsal kullanıcılar için esnek çözümler sunar.

6. Mapfre Sigorta

Mapfre, uygun fiyatlı kasko seçenekleriyle bütçe dostu bir alternatif oluşturur. Hasar süreci kullanıcı dostudur.

7. Emirates Sigorta

Yeni nesil sigorta anlayışıyla Emirates, hızlı teklif süreçleri ve rekabetçi fiyatlarıyla öne çıkmaktadır.

Hangi Kasko Şirketi Daha İyi? Gerçek Kullanıcı Yorumları

Kasko sigortasında sadece poliçe değil, deneyim de önemlidir. Gerçek kullanıcı geri bildirimleri, hangi firmanın uzun vadede memnuniyet sağladığını gösterir.

En iyi kasko şirketi Ekşi yorumları

Ekşi Sözlük'te kullanıcılar genellikle HDI Sigorta ve Allianz'ın hasar süreçlerinden memnun kalmıştır.

Ancak Emirando Sigorta'nın sunduğu karşılaştırmalı sistem, birçok sürücü tarafından "en pratik çözüm" olarak değerlendirilmiştir.

2023-2025 kullanıcı deneyimlerine göre kasko memnuniyet analizi

Bağımsız platformlardan alınan verilere göre:

  • Müşteri memnuniyet oranı %91 ile Allianz Sigorta'da en yüksektir.
  • Fiyat-performans açısından Emirando Sigorta sisteminde sunulan HDI ve AXA teklifleri en avantajlıdır.

HDI kasko yorumları ve kullanıcı geri bildirimleri

Kullanıcılar, HDI'ın özellikle "mini onarım hizmeti" ve "yerinde cam değişimi" konularında başarılı olduğunu belirtmiştir.

En İyi Kasko Şirketi Seçimi Nasıl Yapılır?

Kasko sigortasında amaç sadece uygun fiyat değil, olası bir hasarda sorunsuz destek almaktır.

Kapsam, asistans ve mini onarım farkları

  • Mini Onarım: Küçük hasarları sigorta kaydı oluşturmadan giderme imkanı sunar.
  • Asistans: 7/24 çekici, ikame araç ve yol yardımı hizmetlerini kapsar.
  • Kapsam: Poliçenin içeriğinde sel, çalınma, cam kırılması gibi risklerin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.

Sigorta poliçesi karşılaştırma yöntemleri

En etkili yöntem, tüm şirketlerin tekliflerini tek bir platformda karşılaştırmaktır.

Emirando Sigorta, bu süreci kolaylaştırır ve kullanıcıya gerçek zamanlı kasko teklifleri sunar.

Emirando Sigorta ile tek formda birden fazla kasko teklifi alma

Sadece plaka ve iletişim bilgilerini girerek 10'dan fazla kasko firması teklifini saniyeler içinde görebilirsiniz.

Bu sayede hem fiyat hem teminat açısından en iyi seçimi kolayca yapabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (FAQ)

En iyi kasko şirketi hangisi?

2025 itibarıyla Emirando Sigorta, kullanıcıya sunduğu çoklu teklif sistemiyle en avantajlı seçenekleri bir araya getiriyor.

En uygun fiyatlı ama kapsamlı kasko hangi firmada bulunur?

HDI ve AXA, fiyat-kapsam dengesi açısından öne çıkmaktadır.

Türkiye'nin en iyi araç kasko şirketi 2025 yılında kimdir?

Müşteri memnuniyetine ve hizmet kapsamına göre Emirando Sigorta liderdir.

Kasko sigortası seçiminde müşteri memnuniyet puanı önemli mi?

Evet, yüksek memnuniyet puanı, hasar sürecinde sorun yaşama riskinizi azaltır.

Emirando Sigorta'dan alınan kasko teklifleri hangi firmaları kapsar?

Allianz, HDI, Anadolu, AXA, Mapfre, Emirates gibi Türkiye'nin önde gelen şirketlerini içerir.

Kasko yenileme döneminde şirket değiştirilebilir mi?

Evet, mevcut poliçenizin bitiş tarihinde farklı bir firmadan teklif alabilirsiniz.

HDI kasko kullanıcı yorumları güvenilir mi?

HDI Sigorta'nın müşteri geri bildirimleri genellikle olumlu ve doğrulanmış kaynaklardan alınmıştır.

