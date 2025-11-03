Ekim ayı enflasyonu beklentilerin gerisinde kaldı, borsa yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon oranını yüzde 2,55 olarak duyurdu. Piyasa beklentisi yüzde 2,6 seviyesindeydi. Beklentinin altında kalan veri, finansal piyasalarda olumlu karşılandı. Borsa İstanbul, açıklamanın ardından yüzde 1 artış kaydetti.

TÜFE yüzde 2,55 arttı

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 arttı. Böylece yıllık enflasyon oranı da yüksek seyrini sürdürdü. Ekonomistlerin katıldığı anketlerde ekim ayında ortalama yüzde 2,6'lık bir artış bekleniyordu.

Borsa İstanbul veriye pozitif tepki verdi

Beklentilerin gerisinde kalan enflasyon verisi, piyasalarda iyimser bir hava yarattı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, açıklama sonrası yüzde 1 civarında değer kazandı. Uzmanlar, enflasyondaki sınırlı artışın para politikası beklentilerini desteklediğini ve yatırımcı güvenini artırdığını belirtiyor.