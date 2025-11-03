Önder Kahveci: Memur Maaşları Enflasyon Karşısında Eriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerine göre, mal ve hizmet fiyatları geçen ay yüzde 2,55 oranında arttı. Yıllık enflasyon %32,87 olurken, yalnızca temmuz-ekim dönemindeki dört aylık artış %10,83 olarak kaydedildi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bu oranların kamu çalışanları ve emekliler açısından ciddi bir kayıp anlamına geldiğini belirterek, "Temmuz ayında verilen yüzde 5'lik maaş artışı, sadece dört ay içinde tamamen erimiştir. Resmi verilere göre bile kamu çalışanlarının alım gücü üç ayda 5,83 puan azalmıştır" ifadelerini kullandı.

Kahveci, enflasyonun hedeflenen oranlardan çok daha yüksek seyrettiğini ve hayat pahalılığının memur maaşlarını her geçen gün geriye ittiğini vurguladı. "Maaş artışları artık bir zam değil, sadece önceden yapılmış bir enflasyon düzeltmesi haline gelmiştir" diyen Kahveci, kamu çalışanlarının geçim mücadelesi verdiğini söyledi.

"Reel kayıplar derhal telafi edilmeli"

Kahveci açıklamasında, Türkiye Kamu-Sen olarak toplu sözleşme masasında dile getirdikleri uyarıların ne kadar haklı olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Kamu çalışanlarının ücret politikalarının sadece bütçe kalemleriyle değil, sosyal adalet ve emeğin değeriyle birlikte ele alınması gerektiğini ifade eden Kahveci, şu çağrılarda bulundu:

Refah payı talebimiz bir lüks değil, yaşam zorunluluğu haline gelmiştir.

Enflasyon farkı , oluştuğu anda maaşlara gecikmeksizin yansıtılmalıdır.

Seyyanen zam ile kamudaki ücret adaletsizliği giderilmeli, aynı işi yapan personel arasında statü farkı kaynaklı uçurumlar kapatılmalıdır.

"Memurlar çaresiz, bu tablo sürdürülemez"

Kahveci, %5'lik maaş artışıyla geçinmeye çalışan memurların, %11'e yaklaşan dört aylık enflasyon karşısında zorlandığını belirterek "Artan kira, gıda, eğitim ve sağlık giderleri memurları çaresiz bırakıyor. İş yükü artarken ücretler eriyor, sosyal maliyetler katlanıyor" dedi.

Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmelerinde memur ve emeklilere yönelik gerçekçi düzenlemelere mutlaka yer verilmesi gerektiğini vurgulayan Kahveci, "Hayat pahalılığının ve enflasyonun gerçek etkileri dikkate alınmadan alım gücünü artıracak kalıcı bir maaş artışı yapılmadan sorun çözülemez" ifadesini kullandı.

"Kamu çalışanları yoksulluğa mahküm edilmemeli"

Kahveci, kamu çalışanlarının geçim sıkıntısı, ücret adaletsizliği ve yoksulluk arasında ezilmemesi gerektiğini dile getirerek, "Çalışanın alın terine değer vermek, sosyal devlet olmanın en temel gereğidir" dedi.

Türkiye Kamu-Sen'in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu çalışanlarının refah payı, ücret adaleti ve insanca yaşam koşulları için mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.