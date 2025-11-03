Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?

MTV, pasaport, ehliyet harçları, vergiler, trafik cezaları 2026 Ocak'ta yüzde 25,49 oranında artacak

Ekim ayında enflasyon yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda enflasyon yüzde 32,87 oldu.

Kasım 2025 kira artış oranı yüzde 37,15 oldu

Memurlar için toplu sözleşmeyle zam yüzde 16,55 oldu; Kasım-Aralık enflasyonu da eklenecek.

Memurun enflasyon farkı yüzde 5 oldu

İşçi, Bağkur emeklisinin zam oranı yüzde 10,25 oldu.

Peki diğer kalemlerde, fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangileri

Erkek Giyim Ürünleri Zivede

TÜİK verilerine göre ekimde fiyatı en çok artan ürün grubu erkek giyim olurken, en fazla ucuzlayan kalem evcil hayvan ürünleri oldu.

TÜFE, ekimde aylık yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,87 artış kaydetti. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 37,15 olarak hesaplandı.

Erkek giyimindeki fiyat artışını; kadın giyim (%13,91), çocuk giyim (%13,83), taze sebzeler (%13,77), toz kakao (%11,40) ve kadın ayakkabısı (%10,51) izledi.

Aylık bazda en fazla düşüş ise şehirler arası karayolu yolcu taşımacılığında (%-7,62) kaydedildi. Bunu; havayolu yolcu taşımacılığı (%-7,27), dondurma (%-4,61), küçük aksesuar ürünleri (%-4,01) ve otel-pansiyon konaklama hizmetleri (%-2,79) izledi.