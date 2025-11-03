Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileri, fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemlerini de ortaya koydu. Buna göre geçen ay yüzde 15,18'lik artışla erkek giyim ürünleri fiyatı en fazla yükselen grup olurken, yüzde 8,74'lük gerilemeyle evcil hayvanlara yönelik ürünler en fazla ucuzlayan kalem oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 11:11, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 11:14
Yazdır
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?

MTV, pasaport, ehliyet harçları, vergiler, trafik cezaları 2026 Ocak'ta yüzde 25,49 oranında artacak

Ekim ayında enflasyon yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda enflasyon yüzde 32,87 oldu.

Kasım 2025 kira artış oranı yüzde 37,15 oldu

Memurlar için toplu sözleşmeyle zam yüzde 16,55 oldu; Kasım-Aralık enflasyonu da eklenecek.

Memurun enflasyon farkı yüzde 5 oldu

İşçi, Bağkur emeklisinin zam oranı yüzde 10,25 oldu.

Peki diğer kalemlerde, fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangileri

Erkek Giyim Ürünleri Zivede

TÜİK verilerine göre ekimde fiyatı en çok artan ürün grubu erkek giyim olurken, en fazla ucuzlayan kalem evcil hayvan ürünleri oldu.

TÜFE, ekimde aylık yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,87 artış kaydetti. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 37,15 olarak hesaplandı.

Erkek giyimindeki fiyat artışını; kadın giyim (%13,91), çocuk giyim (%13,83), taze sebzeler (%13,77), toz kakao (%11,40) ve kadın ayakkabısı (%10,51) izledi.

Aylık bazda en fazla düşüş ise şehirler arası karayolu yolcu taşımacılığında (%-7,62) kaydedildi. Bunu; havayolu yolcu taşımacılığı (%-7,27), dondurma (%-4,61), küçük aksesuar ürünleri (%-4,01) ve otel-pansiyon konaklama hizmetleri (%-2,79) izledi.

Yeni Yılda Pasaport Ücretleri Ne Kadar Olacak? 2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu! Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 5'e yaklaştı Ekim Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber