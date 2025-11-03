Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Memur maaşlarına ocakta yapılacak yüzde 20 civarındaki artışla birlikte bedelli askerlik ücreti de yükselecek. Yeni yılda bedelli askerlik bedelinin 330 bin TL'yi geçmesi bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 11:36, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 11:38
1 Ocak 2026'da memur maaşlarına yüzde 11 toplu sözleşme zammı ve yaklaşık yüzde 8'e ulaşması beklenen enflasyon farkı eklenecek. Böylece toplam artış yüzde 20 civarında olacak. Bu artış bedelli askerlik ücretine de yansıyacak ve tutarın 330 bin TL'yi aşması öngörülüyor.
Mevcut bedelli askerlik ücreti 280 bin TL seviyesinde
2025 yılının ikinci yarısında uygulanan katsayı 1,4042 olarak belirlenmiş durumda. Buna göre mevcut bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL seviyesinde bulunuyor.
Bedelli askerlik ücreti Ocakta 337 bin TL'ye çıkabilir
Eğer memur maaşlarına beklentilere paralel şekilde yüzde 20 civarında artış yapılırsa, katsayı 1,170211'ye yükselecek. Bu durumda bedelli askerlik bedeli de yaklaşık 337 bin TL olacak.