Ali Yalçın: Zam Yeniden Değerleme Oranının Altında Kalmamalı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon oranı %2,55 oldu. Temmuz-Ekim dönemini kapsayan dört aylık enflasyon ise %10,25 olarak gerçekleşti. Buna göre kamu görevlilerinin şimdiden %5 enflasyon farkı oluştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, X hesabından yaptığı açıklamada, yılın son iki ayında fiyat artışlarının devam etmesiyle kamu çalışanlarının gelir kaybının büyüyeceğini söyledi. "Kış aylarında doğalgaz, elektrik ve zorunlu harcamalar artacak. Kamu görevlilerimiz kışın soğukluğunu ceplerinde yaşamasın istiyoruz" dedi.

"Hakem Kurulu kararı memuru mağdur etti"

Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde Hakem Kurulu'nun verdiği kararın memurları mağdur ettiğini belirterek, "6 aylık dönemlerde verilen zamlar enflasyona yenildi, maaşlar eridi. Hakem'in bu hatalı kararı daha ne kadar sürdürülebilir?" ifadelerini kullandı.

Kamu işvereninin ve Hakem Kurulu'nun statüler arasındaki maaş farklarına sessiz kaldığını dile getiren Yalçın, "Kurumlardaki bordro kıyaslamaları çalışanların moralini bozuyor. Her kamu görevlisi emeğinin karşılığında adil bir ücret istiyor" dedi.

"Devletin alacaklarına cömert, memura cimri yaklaşım son bulmalı"

Ekim ayı verileriyle birlikte 2026 yılı Yeniden Değerleme Oranı %25,49 olarak belirlendi. Buna karşın kamu görevlilerine 2026 için öngörülen zam oranı yalnızca %11+%7. Yalçın, bu çelişkiye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Alırken bol keseden, verirken boş kese gösteren sistemle adalet sağlanmaz. Kamu görevlilerine yapılacak artış Yeniden Değerleme Oranı'nın altında olmamalıdır."

Yalçın, ekonomide istikrar söylemlerinin çalışanların alım gücü sürekli düşerken anlamını yitirdiğini belirtti. "İnsanı, emeği ve alın terini değersizleştiren politikalardan acilen vazgeçilmelidir. Devletin teminatı olan kamu görevlileri bu tabloyu hak etmiyor" dedi.

"Gelir artıyor ama alım gücü düşüyor"

Ali Yalçın, zorunlu giderlerin gelirdeki payının arttığını ve yaşam maliyetinin yükseldiğini ifade ederek, "Gelirimiz rakamsal olarak artsa da reel olarak düşüyor. Kamu görevlilerimiz kişi başına düşen milli gelirden adil pay almak istiyor" dedi.

Memur-Sen olarak, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde işverenin ve hakemin önceki hataları düzeltmesini isteyen Yalçın, "Çalışanlar arasında huzur ve adaletin yeniden tesis edilmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.