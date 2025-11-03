Ali Yalçın: Zam Yeniden Değerleme Oranının Altında Kalmamalı

Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Ali Yalçın: Zam Yeniden Değerleme Oranının Altında Kalmamalı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerine yapılacak maaş artışının Yeniden Değerleme Oranı'nın altında olmaması gerektiğini belirterek "Alırken bol keseden, verirken boş kese gösteren sistemle adalet sağlanmaz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 09:58, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 11:40
Yazdır
Ali Yalçın: Zam Yeniden Değerleme Oranının Altında Kalmamalı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon oranı %2,55 oldu. Temmuz-Ekim dönemini kapsayan dört aylık enflasyon ise %10,25 olarak gerçekleşti. Buna göre kamu görevlilerinin şimdiden %5 enflasyon farkı oluştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, X hesabından yaptığı açıklamada, yılın son iki ayında fiyat artışlarının devam etmesiyle kamu çalışanlarının gelir kaybının büyüyeceğini söyledi. "Kış aylarında doğalgaz, elektrik ve zorunlu harcamalar artacak. Kamu görevlilerimiz kışın soğukluğunu ceplerinde yaşamasın istiyoruz" dedi.

"Hakem Kurulu kararı memuru mağdur etti"

Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde Hakem Kurulu'nun verdiği kararın memurları mağdur ettiğini belirterek, "6 aylık dönemlerde verilen zamlar enflasyona yenildi, maaşlar eridi. Hakem'in bu hatalı kararı daha ne kadar sürdürülebilir?" ifadelerini kullandı.

Kamu işvereninin ve Hakem Kurulu'nun statüler arasındaki maaş farklarına sessiz kaldığını dile getiren Yalçın, "Kurumlardaki bordro kıyaslamaları çalışanların moralini bozuyor. Her kamu görevlisi emeğinin karşılığında adil bir ücret istiyor" dedi.

"Devletin alacaklarına cömert, memura cimri yaklaşım son bulmalı"

Ekim ayı verileriyle birlikte 2026 yılı Yeniden Değerleme Oranı %25,49 olarak belirlendi. Buna karşın kamu görevlilerine 2026 için öngörülen zam oranı yalnızca %11+%7. Yalçın, bu çelişkiye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Alırken bol keseden, verirken boş kese gösteren sistemle adalet sağlanmaz. Kamu görevlilerine yapılacak artış Yeniden Değerleme Oranı'nın altında olmamalıdır."

Yalçın, ekonomide istikrar söylemlerinin çalışanların alım gücü sürekli düşerken anlamını yitirdiğini belirtti. "İnsanı, emeği ve alın terini değersizleştiren politikalardan acilen vazgeçilmelidir. Devletin teminatı olan kamu görevlileri bu tabloyu hak etmiyor" dedi.

"Gelir artıyor ama alım gücü düşüyor"

Ali Yalçın, zorunlu giderlerin gelirdeki payının arttığını ve yaşam maliyetinin yükseldiğini ifade ederek, "Gelirimiz rakamsal olarak artsa da reel olarak düşüyor. Kamu görevlilerimiz kişi başına düşen milli gelirden adil pay almak istiyor" dedi.

Memur-Sen olarak, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde işverenin ve hakemin önceki hataları düzeltmesini isteyen Yalçın, "Çalışanlar arasında huzur ve adaletin yeniden tesis edilmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber