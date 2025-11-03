Ahmet Türk: Mustafa Kemal'den sonra en güçlü lider Erdoğan

Ahmet Türk, çözüm sürecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından desteklendiği için ilerlediğini ve devlet ile iktidarın ahenk içinde çalıştığını belirtti. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun geçmişten farklı bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Türk, Abdullah Öcalan ile ilk görüşmelerinde barışa olan samimiyetini gördüğünü ifade etti. Türk, sürecin toplumun ortak demokratik değerlerde buluşma projesi olduğunu ve bunun için hukuki zeminin sağlanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, toplumsal barışın sağlanmasında ana muhalefet partisinin aktif rol alması gerektiğini belirtti.

Özgür Özel, Babacan ve Davutoğlu'nun süreçte olumlu tavır sergilediğini, ancak süreci eleştirenlerin de bulunduğunu dile getirdi. Türk, bu sürecin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Çözüm Sürecinin Önemi ve Toplumsal Katılım

Ahmet Türk , projenin sadece PKK'nın silah bırakması olarak görülmemesi gerektiğini, bunun ötesinde Türk-Kürt kardeşliği ve Ortadoğu'nun demokratikleşmesi için büyük bir adım olduğunu belirtti.

, projenin sadece PKK'nın silah bırakması olarak görülmemesi gerektiğini, bunun ötesinde ve Ortadoğu'nun demokratikleşmesi için büyük bir adım olduğunu belirtti. Kürt sorununu çözmüş bir Türkiye'nin Ortadoğu'ya büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'de apolitik bir kesimin sürecin farkında olmadığını ve bu kesime de sürecin anlatılması gerektiğini söyledi.

Erdoğan'ın Rolü ve Siyasi Destek

Kürt meselesinin yüz yıllık bir sorun olduğunu ve devletin tüm kurumlarında hakimiyeti olan bir liderin bu sorunu çözebileceğini belirtti.

Erdoğan 'ın bu anlamda önemli bir rol üstlendiğini ve süreci desteklediğini vurguladı.

'ın bu anlamda önemli bir rol üstlendiğini ve süreci desteklediğini vurguladı. Özgür Özel'in tutumunu yapıcı bulduğunu ifade etti.

Tarihi Süreç ve FETÖ'nün Etkisi

Demokratik siyasetin güçlenmesi için yıllardır çaba gösterdiklerini belirten Türk, geçmişteki çözüm sürecinin başarısız olmasında FETÖ 'nün etkili olduğunu söyledi.

'nün etkili olduğunu söyledi. Gülen cemaatinin devletin birçok kademesine sızdığını ve KCK Davasında bunun açıkça ortaya çıktığını ifade etti.

Şimdiki sürecin ise geçmişten farklı ilerlediğini belirtti.

Duygusal Anlar ve Toplumsal Barış

Trabzon'daki annenin de Şırnak'taki annenin de acılarının yürekleri yaktığını, ölen herkesin kayıp olduğunu söyledi.

Kırgınlıkların ve öfkelerin barışa bağışlanması gerektiğini vurguladı.

Devlet Bahçeli'nin sürece sahip çıkan kararlı tavrını takdir ettiğini belirtti.

Liderlik ve Gelecek Perspektifi

Mustafa Kemal 'den sonra devletin tüm kurumlarında etkin gücü olan liderin Erdoğan olduğunu söyledi.

'den sonra devletin tüm kurumlarında etkin gücü olan liderin olduğunu söyledi. Devlet içinde çözümün zaruri olduğunu düşünen güçlü bir eğilim oluştuğunu ifade etti.

Bölgede büyük bir Ortadoğu projesi olduğunu ve Türkiye'nin Kürtlerle görüşmesi gerektiğini belirtti.

Sürece Katkı ve Akil İnsanlar

Savaştan yararlanan kesimlerin her zaman olduğunu, çözüm sürecine katkı sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Sürecin sadece Kürtlerle ilgili değil, bir Ortadoğu süreci olduğunu iyi anlatmak gerektiğini söyledi.

Duygusal Anlar ve Kayıplar

PKK'nın silahların yakılması töreninde duygusal anlar yaşadığını, silahlı mücadelenin yerini demokratik siyasete bırakması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

duygusal anlar yaşadığını, silahlı mücadelenin yerini demokratik siyasete bırakması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin büyük bir kayıp olduğunu, hizmetlerini asla unutmayacaklarını söyledi.

Sağlık Durumu

Ahmet Türk, kanser tedavisinin iyi gittiğini, immünoterapiye başladıklarını ve 21 günde bir serum aldığını belirtti.