2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini paylaşınca 12 aylık ortalamaya göre "Yeniden Değerleme Oranı" da yüzde 25,49 olarak netleşti.

Trafikte en düşük ceza tutarı (emniyet kemeri takmama) 1.245 TL'ye, en yüksek ceza ise (yetkisiz çakar ya da siren kullanma) 173 bin 328 TL'ye yükselecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDIKTAN SONRA KESİNLEŞECEK

Bu oranı Cumhurbaşkanı'nın değiştirme yetkisi bulunuyor ve Resmi Gazete'de son hali yayımlandıktan sonra 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de verinin ardından yayımladığı mesajında "Bütçe imkanları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde." diyerek oranın değişebileceğine dair mesaj verdi.

TRAFİK CEZALARINDA YENİ HARÇ, VERGİ VE ÖDEMELER