Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı ÜFE'siyle birlikte vergi, harç ve ücretlerin Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı ve bu oran yeni trafik cezalarında etkili olacak.

Haber Giriş : 03 Kasım 2025 13:30, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 13:33
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini paylaşınca 12 aylık ortalamaya göre "Yeniden Değerleme Oranı" da yüzde 25,49 olarak netleşti.

Trafikte en düşük ceza tutarı (emniyet kemeri takmama) 1.245 TL'ye, en yüksek ceza ise (yetkisiz çakar ya da siren kullanma) 173 bin 328 TL'ye yükselecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDIKTAN SONRA KESİNLEŞECEK

Bu oranı Cumhurbaşkanı'nın değiştirme yetkisi bulunuyor ve Resmi Gazete'de son hali yayımlandıktan sonra 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de verinin ardından yayımladığı mesajında "Bütçe imkanları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde." diyerek oranın değişebileceğine dair mesaj verdi.

TRAFİK CEZALARINDA YENİ HARÇ, VERGİ VE ÖDEMELER

  • Şimdilik yeni vergi, ödeme, harç ve cezalara yüzde 25,49 oranında zam yansıyacak. Buna göre 1 Ocak 2026 itibarıyla trafik cezaları şöyle olacak:
  • Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma): 11 bin 631,65 TL
  • Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma): 14 bin 582,51 TL
  • Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma): 23 bin 442,36 TL
  • Alkol testi yapmayı reddetme: 33 bin 317,76 TL
  • Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma: 60 bin 8 TL
  • Aracı plakasız kullanma: 19 bin 719,92 TL
  • Sahte plaka kullanma: 58 bin 77 TL'ye
  • Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler yapma: 4 bin 783 TL
  • Ehliyetsiz araç kullanma: 23 bin 410 TL
  • Engelli park yerini işgal: 2 bin 492,89 TL
  • Drift atma: 58 bin 212,53 TL
  • Muayenesiz araçla trafiğe çıkma: 2 bin 719 TL
  • Yasak yerde sollama yapma: 2 bin 719 TL
  • Emniyet kemeri takmama: 1.245,81 TL
  • Emniyet şeridi ihlali: 11 bin 631,65 TL
  • Hız sınırı yüzde 10-yüzde 30 aşma: 2 bin 719,39 TL
  • Hız sınırı yüzde 30-yüzde 50 aşma: 5 bin 661,59 TL
  • Hız sınırı yüzde 50'den fazla aşma: 11 bin 631,65 TL
  • Yetkisiz çakar ya da siren kullanma: 173 bin 328 TL
  • Kırmızı ışıkta geçme: 2 bin 719 TL'ye
  • Seyir halinde cep telefonu kullanma: 2 bin 719 TL
  • Yayalara geçiş hakkı vermeme: 5 bin 660 TL

