Cezaevinden çıkıp peşine düşmüş! Nermin'i sokak ortasında katledip intihar etti

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, Salih A. isimli şahıs, tartıştığı Nermin T.'yi sokak ortasında kovalamaya başladı. Kovalamacanın ardından Salih A., yanında taşıdığı tabancayla Nermin T.'ye ateş etti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan da silahı kendisine doğrultarak intihar etti.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Nermin T. ile Salih A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler, otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Geçmişte Şiddet Nedeniyle Cezaevine Girmiş

Edinilen bilgilere göre Salih A., daha önce Nermin T.'ye yönelik şiddet eylemleri nedeniyle cezaevine girmiş ve geçtiğimiz ay tahliye edilmişti.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatılırken, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelenmeye alındı.