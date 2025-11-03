Numan Kurtulmuş: Bu sefer mutlaka kazanacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bir devlet politikası olarak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu vasıtasıyla millet desteğine dönüştürdüğümüz projeyi en kısa zamanda sonuçlandıracağız." dedi.

Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi'nin Vehbi Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ndeki konuşmasına, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak başladı.

Adıyaman'a depremden sonra defalarca geldiğini ve bugün kentin adeta küllerinden yeniden doğduğuna şahitlik ettiklerini belirten Kurtulmuş, "Adıyaman'ın böylesine kısa bir süre içerisinde fevkalade ciddi bir fiziksel rehabilitasyon sürecini gerçekleştirmiş olması, her türlü takdirin üstündedir. Depremin travmalarının tamamının geride kalacağı günler çok yakındır." diye konuştu.

Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemine işaret eden Kurtulmuş, güçlü bir Türkiye'nin her alanda hep birlikte inşa edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin yüzyılının, kardeşliğin yüzyılı olmak zorunda olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yüzyılı bilimin, kültürün, sanatın, uluslararası alanda güçlü olmanın yüzyılı olacağı gibi Türkiye'nin yüzyılı kardeşliğin yüzyılı olmak mecburiyetindedir. İnşallah Cumhuriyetimizin ikinci asını kardeşliğin yüzyılı yapmak için canla, başla, gayretle çalışıyoruz. Bu çerçevede 102 yıllık Cumhuriyet tarihimizin 50 yılını maalesef heba ettiğimiz terör, Türkiye'nin başına büyük bir belaydı. Ayaklarımıza pranga vurulmuş. Ve bu ülkenin daha ileriye koşmasını önlemek için emperyalist odaklar tarafından terör bir araç olarak kullanılmıştır. Hatta son 15-20 yıldır bütün dünyada çok açık bir şekilde gördüğümüz gibi terör adı da böyle şık bir isimle vekalet savaşlarının bir maşası haline getirilmiştir. Bugün de dünyanın dört bir tarafında görüyorsunuz. Sudan'da en son yaşananlara şahitsiniz, elinde bir damla, bir bardak temiz suyu olmayan adamların ellerine, on binlerce dolarlık o silahları kimler niye veriyor."

"Titizlikle ve demokratik olgunlukla çalışmaları sürdürüyoruz"

Türkiye'nin terör nedeniyle trilyonlarca dolar kaybının bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Böylesine ağır bir yükü ortadan kaldırmak ve ondan da mühimi bu milletin arasına sokulmak istenen bu fitnenin tamamen ortadan kaldırılarak Türkiye'de barış ve huzurun, esenliğin, dayanışma ve kardeşliğin hakim olması için el birliğiyle, hep beraber bir çalışma yürütüyoruz. Ümit ederim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde yürüttüğümüz, 5 Ağustos'ta ilk toplantısını yaptığımız, geçen hafta da 16. toplantısını gerçekleştirerek toplumun geniş kesimlerinin farklı fikirlerini dinlediğimiz, bir parti hariç şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alan 11 siyasi partinin yer aldığı bir çalışmayı sürdürüyoruz. Dikkatle, titizlikle ve demokratik bir olgunlukla sürdürüyoruz. Herkes geliyor fikrini söylüyor. Kimse birbirine karşı sesini yükseltmeden, hakaret etmeden, itham etmeden, fikri neyse onu söylüyor. Yeter ki şu terör geride kalsın. Yeter ki Türkiye'de silahlar sussun, huzur ve esenlik ortaya çıksın. "

"Bu sefer biz kazanacağız"

Komisyon sürecinde şehit ve gazi yakınlarıyla görüşmelerinde duygusal diyaloglara şahitlik ettiğini de anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir devlet politikası olarak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu vasıtasıyla millet desteğine dönüştürdüğümüz projeyi en kısa zamanda sonuçlandıracağız. Bu ülkede bir daha ilanihaye terör sona erecek, silahlar susacak, kardeşlik ve dayanışma hakim olacak. Farkındayım bazı çakalların kıyıda köşede beklediğinin, terörsüz ortam sağlanmasın diye ellerini ovuşturduğunun farkındayım. Ne yaparlarsa yapsınlar bu sefer mutlaka başaracağız. Daha ilerisini söyleyeyim. Ya biz kazanacağız ya emperyalistler kazanacak. Bu sefer biz kazanacağız. Allah'ın izniyle onlara pabuç bırakmayacağız. Değerli kardeşlerim, bu ülke artık bugünleri geride bırakacak. Bu ülkenin on yıllar boyunca yaşadığı bu terör tuzağı, inanın ki ne Türk'ü sevdikleri ne Kürt'ü sevdikleri ne Arap'ı ne Acem'i sevdikleri için kurulmuş bir tuzaktır. Başka yerlerde de ifade ettim, burada da ifade ediyorum. Emperyalistler bir arada birlikte nasıl yaşanır bunu bilmezler."