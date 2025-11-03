Engin Çağlar'ın öldüğü kazada sürücünün ifadesi ortaya çıktı
Yeşilçam sanatçısı Engin Çağlar'a çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü Berkay O.'nun ifadesi ortaya çıkarken tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlının ifadesinde "Normal ilerliyordum, bir anda önüme çıktı" dediği öğrenildi.
Sanat camiasını sarsan ölümde yeni gelişme...
31 Ekim Cuma günü saat 20.10 sıralarında Merkez Mahallesi'nde caddede motosikletle ilerleyen Berkay O., yolun karşısına geçmek isteyen sanatçı Engin Çağlar'a çarptı.
Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Diğer yandan kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Berkay O., emniyete götürüldü.
Burada ifadesi alınan Berkay O.'nun ifadesinde normal şekilde yolunda seyrettiğini, Çağlar'ın bir anda önüne çıktığını ve kendisine çarptığını söylediği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berkay O. adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan Berkay O., 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.