Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü kalp krizine yenik düştü

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erşan'ın bu sabah kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Erşan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olan Erşan, 1998'de Eskişehir İl Müdürlüğü Mihalgazi İlçe Müdürlüğünde teknisyen olarak göreve başladı.

Batman ve Ankara'daki ilçe müdürlüklerinde görevlerde bulunan Erşan, geçen yılın temmuz ayından itibaren Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü olarak görev yapıyordu.

Erşan'ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Gölbaşı İlçe Mezarlığı'nda defnedilecek.