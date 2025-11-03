Organ Bağışı Haftası'nda Erzurum BB Başkanı Sekmen'den anlamlı adım

Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi?
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi?
Bahçeli önerdi: Osmaniye'de 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kuruluyor
Bahçeli önerdi: Osmaniye'de 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kuruluyor
45 ülke, 121 üniversite: YLSY Burs Programında 2 bin 785 bursiyer var
45 ülke, 121 üniversite: YLSY Burs Programında 2 bin 785 bursiyer var
Engelli araç alımında yeni ÖTV Muafiyet Limiti belli oldu
Engelli araç alımında yeni ÖTV Muafiyet Limiti belli oldu
Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü kalp krizine yenik düştü
Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü kalp krizine yenik düştü
Sındırgı'da korkutan deprem: Sarsıntı çevre illerde de hissedildi!
Sındırgı'da korkutan deprem: Sarsıntı çevre illerde de hissedildi!
Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Ana sayfaHaberler Sağlık

Organ Bağışı Haftası'nda Erzurum BB Başkanı Sekmen'den anlamlı adım

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, organlarını bağışladığını açıkladı. Bölgedeki bağış oranlarının az olduğunu öğrenince İl Müftüsü'nden cuma hutbelerinde vatandaşların bilgilendirilmesini istediğini belirten Sekmen, "Organlar toprak olup çürüyeceğine insanlara şifa olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 15:58, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 16:00
Yazdır
Organ Bağışı Haftası'nda Erzurum BB Başkanı Sekmen'den anlamlı adım

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla katıldığı etkinlikte, organlarını bağışladığını duyurdu.

Erzurum Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğünce "Bir imza, Bir Hayat, Organlarını Bağışla Hayat Olsun" sloganı kapsamında etkinlik düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, etkinlikte yaptığı konuşmada, organ bağışı ve nakil sayılarının artırılmasının insanlığın ortak menfaati bakımından önem arz ettiğini söyledi.

Bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi, organ bağışı bilincinin artırılması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, "Organ bağışı, insana verilen büyük değerin somut bir göstergesidir. Bir insanın bu dünyadan ayrılırken dahi başkalarına hayat armağan edebilmesi, şüphesiz insanlık adına atılmış en güzel ve en yüce adımlardan biridir. Bu yüksek farkındalıkla hareket eden her bir bağışçı, yalnızca bir bedeni değil, bir ailenin umudunu, bir çocuğun gülüşünü, bir hayatın yeniden filizlenmesini sağlamaktadır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de hekim ve sağlık çalışanlarını tebrik ederek, "Bu program için davet gelince koordinatörlerden bölgedeki bağış durumunun az olduğunu öğrendim. Bu konunun yaygınlaşması için il müftümüzü arayıp cuma hutbelerinde paylaşılmasını ve organ bağışıyla ilgili vatandaşların bilgilendirilmesini istedim. Bu hafta dolayısıyla organlarımı bağışladığımı buradan beyan ediyorum. Organlar toprak olup çürüyeceğine insanlara şifa olsun." ifadelerini kullandı.

Sekmen, Vali Çiftçi'nin 4 yıl önce organ bağışçısı olduğunu ve kendisinin bu konuda geç kaldığını belirtti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz de hem sağlık hem de dini yönden organ bağışı konusunda ortak adımlar atılması gerektiğini anlattı.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı da İslam'a göre insanın çok değerli varlık olduğuna işaret ederek, "Günümüzde bazı hastalıkları tedavi yollarından birisi de organ ve doku naklidir. Yüce dinimiz İslam'a göre insan şerefli varlık olduğu gibi onun bedeni, organları ve varlığı da dokunulmazdır ancak bazı durumlarda maddi karşılık beklemeksizin hastalıkların tedavisinde organ ve doku nakli, Din İşleri Yüksek Kurulu fetvalarına baktığımızda caizdir." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Başhekim İbrahim Hakkı Tör, çok sayıda akademisyen, tıp fakültesi öğrencisi ve sağlıkçıların katıldığı etkinlik, Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Necip Altundaş ve akademisyenlerin sunum yapmasıyla sona erdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber