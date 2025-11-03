Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi?
Bahçeli önerdi: Osmaniye'de 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kuruluyor
45 ülke, 121 üniversite: YLSY Burs Programında 2 bin 785 bursiyer var
Engelli araç alımında yeni ÖTV Muafiyet Limiti belli oldu
Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü kalp krizine yenik düştü
Sındırgı'da korkutan deprem: Sarsıntı çevre illerde de hissedildi!
Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Yeni haftada hava nasıl olacak?
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kafede sipariş nedeniyle tartıştığı eski iş arkadaşını öldürdü

Bağcılar'da Şeymanur Sanbay (19), kardeşi R.F.S.'nin (16) kafede sipariş nedeniyle tartıştığı iş arkadaşı Havin Taşçı'yı(20) 2 yerinden bıçaklayarak öldürdü. R.F S. serbest bırakılırken Şeymanur S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş : 03 Kasım 2025 16:16, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 16:19
Kafede sipariş nedeniyle tartıştığı eski iş arkadaşını öldürdü

Olay, 31 Ekim Cuma günü saat 04.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Havin Taşçı (20) bir süre önce işten ayrıldığı kafeye gelerek sipariş verdi. Şeymanur Sanbay (19) siparişini getirdi. Siparişi beğenmeyen Havin ile Sanbay arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kafeden ayrılan Sanbay evine gitti. Ardından evden bıçak alan Sanbay, kız kardeşi R.F.S. (16) ile birlikte kafeye döndü. Burada Taşçı ile Sanbay arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Çıkan kavgada Sanbay, yanında getirdiği bıçakla Taşçı'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Kafedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Ağır yaralanan Taşçı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Karnından ve kalbinden bıçakladığı öğrenilen Havin Taşçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 SUSTALI BIÇAK BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, Şeymanur Sanbay ve kardeşi R.F.S.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise 2 adet sustalı bıçak ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Şeymanur Sanbay, tutuklanarak cezaevine gönderildi, kardeşi R.F.S. ise serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

