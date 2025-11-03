Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi?
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi?
Bahçeli önerdi: Osmaniye'de 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kuruluyor
Bahçeli önerdi: Osmaniye'de 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kuruluyor
45 ülke, 121 üniversite: YLSY Burs Programında 2 bin 785 bursiyer var
45 ülke, 121 üniversite: YLSY Burs Programında 2 bin 785 bursiyer var
Engelli araç alımında yeni ÖTV Muafiyet Limiti belli oldu
Engelli araç alımında yeni ÖTV Muafiyet Limiti belli oldu
Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü kalp krizine yenik düştü
Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü kalp krizine yenik düştü
Sındırgı'da korkutan deprem: Sarsıntı çevre illerde de hissedildi!
Sındırgı'da korkutan deprem: Sarsıntı çevre illerde de hissedildi!
Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Engelli araç alımında yeni ÖTV Muafiyet Limiti belli oldu

Engellilere sağlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli otomobil alım limiti, 2026 yılı için yeniden belirlendi. Yüzde 25,49 oranında artırılan yeni limit, 2 milyon 290 bin 200 liradan 2 milyon 873 bin 972 liraya yükseldi. Yeni limitli satışlar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerli olacak. ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç alacakların, aracı 10 yıl boyunca satmama şartına uyması ve aracın yüzde 40 oranında yerli üretime sahip olması gerekiyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 16:23, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 16:23
Yazdır
Engelli araç alımında yeni ÖTV Muafiyet Limiti belli oldu
Türkiye'de engellilere yönelik sağlanan Özel Tüketim Vergisi muafiyetli otomobil satışlarında yeni limit belli oldu. 2 milyon 290 bin 200 lira olan limit yüzde 25,49 oranında artışla 2 milyon 873 bin 972 liraya çıktı.

NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni limitle satışlar 1 Ocak 2026 ve sonrasında bir yıl boyunca geçerli olacak. Engelli raporu olan kişiler yılbaşından sonra alım yapması daha avantajlı durum ortaya çıkarabiliyor.

KAMPANYALAR NEDENİYLE FİYATLAR DÜŞÜYOR

2025 model araçları elinden çıkarmak isteyen otomotiv distribütörleri yüksek indirimler yaparak donanımlı araç satışları yapabiliyor. 2026 yılı Ocak ayında ÖTV muafiyetli araç almak isteyenler daha uygun fiyatlara otomobil sahibi olabiliyor.

10 YIL KULLANMA ŞARTI VAR

ÖTV muafiyetli alınan araçlarda ÖTV muafiyetinden yararlanmak için 10 yıl boyunca satılmaması gerekiyor. 10 yıldan önce satışlarda ÖTV'nin ödenmesi gerekiyor.

YÜZDE 40 YERLİ OLMASI GEREKİYOR

ÖTV muafiyetli araç alacakların yüzde 40 oranında yerli üretime sahip olan araçları tercih etmesi gerekiyor. Bunların içinde Toyota Corolla, Toyota C-HR, Hyundai Bayon, TOGG T10X, TOGG T10F, Renault Megane, Fiat Egea, Fiat Egea Cross bulunuyor.

kampanyalarını, engellilik durumuna göre sunulan indirim avantajlarını ve 2025 engelli araç fiyatları hakkında tüm detayları burada bulabilirsiniz. ÖTV muafiyetinden veya indiriminden yararlanarak sahip olabileceğiniz modellerimizi inceleyin.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber