Dolar günü 42,04 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 42,0480 42,0490 42,0450 42,0460 Avro 48,5600 48,5610 48,4410 48,4420 Sterlin 55,1820 55,1920 55,2360 55,2460 İsviçre frangı 52,3250 52,3350 52,0640 52,0740 ANKARA ABD Doları 42,0180 42,0980 42,0150 42,0950 Avro 48,5200 48,6000 48,4010 48,4810 Sterlin 55,1220 55,3320 55,1760 55,3860