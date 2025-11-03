Dolar günü 42,04 TL'den tamamladı
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, günü 42,04 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 17:17, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 17:42
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|42,0480
|42,0490
|42,0450
|42,0460
|Avro
|48,5600
|48,5610
|48,4410
|48,4420
|Sterlin
|55,1820
|55,1920
|55,2360
|55,2460
|İsviçre frangı
|52,3250
|52,3350
|52,0640
|52,0740
|ANKARA
|ABD Doları
|42,0180
|42,0980
|42,0150
|42,0950
|Avro
|48,5200
|48,6000
|48,4010
|48,4810
|Sterlin
|55,1220
|55,3320
|55,1760
|55,3860