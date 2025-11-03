İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
Bolu'da 18 köy ve 4 mahallede şap karantinası

Bolu'da 18 köy ve 4 mahallede şap karantinası

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının tespit edilmesinin ardından İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 18 köy ile 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 21:16, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 21:17
Bolu'da 18 köy ve 4 mahallede şap karantinası

Mudurnu'da İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından alınan kararla Esenkaya, Pelitözü, Karataş, Kilözü, Bostancılar, Ormanpınar, Dolayüz, Karşıköy, Delice, Munduşlar, Hüsamettindere, Gelinözü, Gürçam, Tımaraktaş, Yeniceşeyhler, Sürmeli, Fındıcak, Karapınarkavağı köyleri ile Yıldırım Beyazıt, Musalla, Kaygana ve Karacakaya Mahalleleri karantina altına alındı. Alınan tedbirler kapsamında bu bölgelerde hayvan hareketleri tamamen durduruldu. Sadece mezbahaya sevk edilmek üzere kontrollü hayvan hareketine izin verilecek.

Öte yandan, hastalığın yayılma riskine karşı Mudurnu Hayvan Pazarı da ikinci bir emre kadar kapatıldı.

