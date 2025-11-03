İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin lisans diplomasının iptal edilmesine dair açıklamalarda bulundu. Rektör Zülfikar, incelemelerin 1988-1993 yılları arasındaki dönem bazlı yapıldığını belirterek, İşletme Fakültesi'nde 10 kişilik yatay geçiş kontenjanının usulsüz bir şekilde 52 kişiye çıkarıldığını tespit ettiklerini kaydetti. Diplomanın iptalinde tek değil 5 ayrı usulsüzlüğün etkili olduğunu vurgulayan Zülfikar, bu usulsüzlükleri "Tanınırlık belirsizliği, yatay geçiş kontenjanı aşımı, ilam süresi eksikliği, İngilizce yeterlilik belgesi yokluğu ve kabul işlemlerinde açık hata" olarak sıraladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 21:43, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 21:46
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, 'usulsüz diploma' soruşturmasına dair açıklamalarda bulundu.

Rektör Zülfikar, Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomalarının iptal nedenlerini kamuoyuyla paylaştı.

"10 KİŞİLİK KONTENJAN, USULSÜZCE 52'YE ÇIKARILMIŞ"

TRT Haber'in aktardığına göre; Rektör Osman Bülent Zülfikar, İstanbul üniversitesinin köklü geçmişini hatırlattı. 6 asırlık bir kültürü olduğunu, bunun gereği olarak usulsüz alınan diplomaların iptal edildiğini söyledi. Üniversitenin ve mezunlarının onurlarını koruduklarını kaydetti.

Zülfikar "1988-1993 yıllarındaki yatay geçişler mercek altına alındı. 10 kişilik kontenjanın usulsüz şekilde 52 kişiye çıkarıldığı tespit edildi. 600 yıllık üniversitemizin geçmiş ve gelecek onurunu korumak zorundayız." dedi.

Rektör Zülfikar, incelemelerin kişi değil dönem bazlı yapıldığını vurguladı. 1988-1993 yılları arasında yaklaşık 230 kişinin İstanbul Üniversitesine başka üniversitelerden geçiş yaptığını gördüklerini aktardı. İşletme Fakültesi'nde 10 kişilik kontenjanın usulsüz bir şekilde 52 kişiye çıkarıldığını belirlediklerini kaydetti.

Ekrem İmamoğlu'nun da yararlandığı kontenjanlar için "orantısız ve usulsüz artışlar olmuş" değerlendirmesinde bulundu.

"DİPLOMA İPTALİNDE 5 USULSÜZLÜK BELİRLENDİ"

İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar, diplomaların iptaline bir değil 5 ayrı usulsüzlüğün neden olduğunu açıkladı. O usulsüzlükleri tek tek anlattı.

Tanınırlık belirsizliği, yatay geçiş kontenjanı aşımı, ilam süresi eksikliği, İngilizce yeterlilik belgesi yokluğu, kabul işlemlerinde açık hata.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesindeki mezuniyet diplomasının 'sahte' olduğuna yönelik 22 Şubat'ta soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada, üniversite yönetimi İmamoğlu'nun lisans diplomasını "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal etmiş, İmamoğlu'nun yüksek lisans mezuniyetini ve diplomasını geçersiz saymıştı.

