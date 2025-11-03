Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Parkelerde kayganlaştırıcı madde bulunmadı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir aşama kaydedildi. Güllü'nün düştüğü odadaki parkelerle ilgili yapılan inceleme sonucunda hazırlanan kriminal raporda, zeminde iddia edildiği gibi 'Arap sabunu, bebek yağı bulunmadığı ve herhangi bir kayganlaştırıcının olmadığı' belirtildi.

Şarkıcı Güllü 26 Eylül günü saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümünden sonra başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Şarkıcının düştüğü odadaki parkelerle ilgili zeminde Arap sabunu veya bebek yağı döküldüğü iddiaları araştırıldı. Parkelerle ilgili hazırlanan kriminal raporda, 'Arap sabunu, bebek yağının bulunmadığı ve zeminde herhangi bir kayganlaştırıcının olmadığı belirtildi. Öte yandan ev içi güvenlik kamera görüntülerinin analizinin yapılması için ayrıca TÜBİTAK'a da gönderildiği öğrenildi.

