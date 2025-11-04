GSB Yurtlarında Barınan Öğrencilerin Beslenmelerine İlişkin Yönetmelik yayımlandı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURTLARINDA BARINAN ÖĞRENCİLERİN BESLENMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kesin kayıtlı olarak barınan öğrenciler ile kesin kayıtlı olarak yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilerin beslenmelerine maddi katkıda bulunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kesin kayıtlı olarak barındırılan öğrencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun 2 nci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 184 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile 188 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (j) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Beslenme yardımı: Bakanlık yurtlarında kesin kayıtlı olarak barındırılan öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerine yönelik sabah kahvaltısına ve akşam yemeğine yapılan maddi katkıyı,

ç) Ek beslenme yardımı: Yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan kesin kayıtlı olarak barındırılan öğrencilere beslenme yardımına ek olarak yapılan maddi katkıyı,

d) Genel Müdür: Kredi ve Yurtlar Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünü,

f) İl müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

g) İl müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

ğ) Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Bakanlık yurtlarında kesin kayıtlı olarak barındırılan öğrencileri,

h) Öğretim yılı: Yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim takvimine göre yurtların hizmete açıldığı ve kapandığı tarihler arasındaki süreyi,

ı) Yaz dönemi: Her yıl yurtların hizmete kapatıldığı ve açıldığı tarihler arasındaki süreyi,

i) Yurt: Bakanlık tarafından işletilen öğrenci yurtlarını ve öğrenci konutlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Beslenme Yardımı ve Ek Beslenme Yardımı

Maddi katkının sınırı ve uygulaması

MADDE 5- (1) Beslenme yardımının tutarı, öğretim yılı başlangıcında sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ayrı olacak şekilde bütçe imkanları da göz önünde bulundurulmak suretiyle Bakanlık tarafından belirlenir.

(2) Beslenme yardımı, yurtların hizmete açık olduğu süre zarfında ve her gün yapılır. Yaz döneminde nöbetçi yurtlarda kalan öğrencilere beslenme yardımı yapılmaz.

(3) Öğrenciler izinli oldukları günler için beslenme yardımından faydalanamazlar, ancak izne ayrıldıkları gün ve kayıt sildirdikleri gün beslenme yardımından faydalanırlar.

(4) Kahvaltı yardımı kantin işletmelerinde, yemek yardımı yemekhane işletmelerinde geçerlidir. Öğrenciler, bünyesinde yemekhane işletmesi olmayan yurtlarda, beslenme yardımının tamamını kantin işletmesinde, kantin işletmesi olmayan yurtlarda da beslenme yardımının tamamını yemekhane işletmesinde kullanabilirler.

(5) Öğrenciler beslenme yardımlarını sadece kayıtlı oldukları yurt/blok işletmesinde kullanabilirler. Ancak yurtlarda kesin kayıtlı olup, eğitim amaçlı başka bir yurtta barındırılan öğrenciler ile Bakanlık kararı gereği geçici olarak başka bir yurtta barındırılan öğrenciler barındıkları yurtlarda beslenme yardımından faydalandırılır.

(6) Beslenme yardımında uygulanacak kahvaltı ve yemek saatleri ile beslenme yardımında hangi ürünlerin alınabileceği Bakanlık tarafından belirlenir. Ancak ikinci öğretim öğrencisi bulunmayan ilçe yurtlarında yurt müdürlüğünün teklifi ve il müdürlüğünün onayı ile yemek saatleri düzenlenebilir. Yemek saatleri ile ilgili il müdürlüğünce yapılan düzenleme Bakanlığa bildirilir.

(7) Öğrenciler Bakanlık tarafından belirlenen saatler içerisinde sabah kahvaltısında ayrı, akşam yemeğinde ayrı olmak üzere bilgisini elektronik ortama okutarak beslenme yardımından faydalanır.

(8) Öğrenci Bakanlıkça belirlenen sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tutarı kadar beslenme yardımından faydalanır. Belirlenen tutarın aşılması halinde fark öğrenci tarafından karşılanır.

(9) Beslenme yardımı öğrencilere nakden ödenmez.

(10) Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde günün şartları ve öğrenci ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yurtlardaki öğrenciler için ilgili mevzuata uygun olarak beslenme yardımına ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.

Ek beslenme yardımından faydalanacak öğrenciler

MADDE 6- (1) Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan kesin kayıtlı olarak barınan;

a) Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

b) Gazi ve gazi çocukları,

c) Anne ve babası vefat etmiş olan 25 yaşını geçmemiş öğrenciler,

ç) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

d) Devlet koruması altında olan öğrenciler,

ek beslenme yardımından faydalanır.

Ek beslenme yardımında maddi katkının sınırı ve uygulaması

MADDE 7- (1) Ek beslenme yardımından yararlanacak öğrencilere yaz dönemi de dahil olmak üzere yurtta barındıkları süre içerisinde ek beslenme yardımı yapılır.

(2) Öğrenciler izinli oldukları günler için ek beslenme yardımından faydalanamazlar, ancak izne ayrıldıkları gün ve kayıt sildirdikleri gün ek beslenme yardımından faydalanırlar.

(3) Ek beslenme yardımından faydalanacak öğrencilerin yemek yedikleri günler yurt müdürlüğü tarafından Bakanlık bilişim sistemine işlenir veya fiziki ortamda belge düzenlenir.

(4) Ek beslenme yardımı tutarı kahvaltı miktarını geçmeyecek şekilde Bakanlıkça belirlenir.

(5) Yurt müdürlüğü, ek beslenme yardımından faydalanacak öğrencilerin ibraz ettikleri belgelerin uygunluğunu kontrol ederek onaylar.

(6) Yurt müdürlüğünce onaylanan ve iki nüsha olarak düzenlenen isim listelerinin bir nüshası ilgili yurt müdürlüğünde muhafaza edilir, bir nüshası il müdürlüğüne gönderilir.

(7) Ek beslenme yardımı öğrencilere nakden ödenmez.

(8) Öğrenciler ek beslenme yardımını farklı öğünlerde kullanabileceği gibi bir öğünde tek seferde de kullanabilirler.

(9) Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde günün şartları ve öğrenci ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yurtlardaki öğrenciler için ilgili mevzuata uygun olarak ek beslenme yardımına ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.

Yurt müdürlüğünce beslenme ve ek beslenme yardımına ve ödemelerine ilişkin yapılacak işlemler

MADDE 8- (1) Beslenme ve ek beslenme yardımına ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yapılması esastır.

(2) Yurt müdürlüğünce beslenme ve ek beslenme yardımı iş ve işlemleriyle ilgili bir personel yazılı olarak görevlendirilir. Görevlendirilen personel, elektronik sistemin düzenli olarak çalışmasını ve arıza olması halinde çözüme yönelik önlemlerin alınmasını sağlar.

(3) Yurtlarda her ne sebeple olursa olsun elektronik sistemin çalışmadığı durumlarda gerekçesi belirtilerek öğrencilerin imza karşılığında beslenme ve ek beslenme yardımından faydalanması sağlanır.

(4) İşleticinin ödeme belgelerini tesliminden sonra üç iş günü içerisinde görevlendirilen personel tarafından 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre ödeme belgeleri hazırlanır. Yurt müdürlüğünce hazırlanan ödeme belgeleri bağlı bulunduğu il müdürlüğüne gönderilir. Ödeme belgelerinin onaylı bir sureti yurt arşivinde bulundurulur.

İl müdürlüğünce beslenme ve ek beslenme yardımına ve ödemelerine ilişkin yapılacak işlemler

MADDE 9- (1) İl müdürlüğü yurt müdürlüğü tarafından gönderilen ödeme evrakının Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre kontrolünü yaparak harcama talimatı ve ödeme emri belgesini düzenler ve muhasebe yetkilisine gönderir.

(2) Muhasebe yetkilisi kendisine gelen evrakın gerekli kontrolünü yapar, ödemeye ilişkin herhangi bir eksiklik yok ise 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borç sorgulamasını yaparak ödeme işlemini gerçekleştirir.

(3) Yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan ve öncelik durumuna göre yurda kayıt yaptıran ancak belgelerini teslim edemediğinden kaydı silinen öğrencilerden, faydalanmış olduğu beslenme ve ek beslenme yardımı miktarları genel hükümlere göre tahsil edilir.

Ödemeler

MADDE 10- (1) Bakanlıkça belirlenen beslenme ve ek beslenme yardım miktarının yemekhane ve kantinlerde öğrenciler tarafından kullanılan kadarı, sözleşmesi bulunan işleticilerin bildirmiş oldukları banka hesaplarına il müdürlükleri tarafından aktarılır.

(2) Beslenme ve ek beslenme yardımı ödemeleri ayda bir kez yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 11- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.



