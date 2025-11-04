Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Yükseltilmelerine karar verilen 1.965 hakim ve savcı belli oldu
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyali
AJet uçağında iniş öncesi teknik problem: Sefer emniyetli şekilde tamamlandı
İÜ Rektörü açıkladı: İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçeleri
DMM'den huzurevi iddialarına yalanlama: Bektaşi kültürünü zayıflatma iddiaları asılsız
Yeni yılda pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Kurtulmuş: Silahların bırakılması teyit edilince süreç TBMM'ye gelecek
Eğitim-Bir-Sen'den TBMM'ye Çağrı: Kayıpları telafi edecek düzenleme bütçe kanununa eklenmeli
Vatandaş ihbar etti, emniyet müdürü talimat verdi: Polis otosuna ceza!
Erdoğan: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi?
Bahçeli önerdi: Osmaniye'de 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kuruluyor
45 ülke, 121 üniversite: YLSY Burs Programında 2 bin 785 bursiyer var
Engelli araç alımında yeni ÖTV Muafiyet Limiti belli oldu
Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü kalp krizine yenik düştü
Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Prof. Üşümezsoy: Depremler güneye doğru ilerliyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.1'lik depremin ardından artçılar devam ediyor. Bölgede hareketlilik sürerken A Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şener Üşümezsoy, nerelerde derem beklendiğine yönelik soruyu yanıtladı. Üşümezsoy, Sındırgı'da gerçekleşen depremlerin güneye doğru ilerlediğini belirtti

Haber Giriş : 04 Kasım 2025 01:47
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1'lik depremin yankıları sürerken bölgede hareketlilik devam ediyor. Son olarak bugün saat 15.35'te yaşanan 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şener Üşümezsoy, A Haber canlı yayınına katılarak Sındırgı'daki hareketliliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu..

"ARTÇILAR GÜNEYE DOĞRU GİDİYOR"

Ekranda açılan harita üzerinden yaşanan artçı depremlerin yarattığı hareketliliğe ilişkin konuşan Üşümezsoy, şu ifadeleri kullandı:

"Şu kırmızılar gördüğünüz bugün olan artçı depremlerin olduğu yer. Şu gördüğünüz çizgi, şurası boşluk, Burası onun güneyindeki Sındırgı Dağı. Hani Sındırgı'da deprem olduğu halde diyordum ki bütün artçılar güneye doğru. İsak Yılmaz belirtmişti. Bu artık Sındırgı'nın fayında olan artçılar değildi. Sındırgı fayında olsaydı artçılar şu alana dizilecekti. Çünkü fay onun altında 15 kilometre derinde şehrin altında köklenmiş.

Ancak dağa doğru gelince daha üzerinde yan yana paralel listrik faylar var. Oradaki artçılar hemen devam ettiğim zaman bakın bu ikincisine geldi. Bu ikinci yere. Sındırgı'dan sonra bugünkü ikinci olanı. İşte burada üçüncü sistem olabilir mi diye baktığımız böyle bir yakışığı var. Burası Simav fayı, ana fay buradan giden. Ama burada Sındırgı'nın getirdiği sistem. Hemen bir tane daha geçelim öbürüne. Çünkü çok şekiller var burada. Onları yeter ki görebilelim.

SİMAV'DA YAŞANAN DEPREMLER

Ya dağdan böyle bakınca görürsünüz uydudan bunu gösterdiğim için. Daha netleştirirken burada Simav'ı anlatmak için buraya geldik. Bakın bu Simav Dağı. Simav'da birçok artçı depremler oldu ama Simav depremi değildi. Şu gördüğünüz, diyorum, Eğrigöz'le buradaki şey arasında, bu Emet arasında kuzeye doğru giden yarıklar var. O yarıklarda olan depremlerle buradaki büyük deprem arasında hiçbir ilgi yok. O yarıklarda olan depremler, Akhisar'da olan depremler deprem fırtınası yaratıyor ama büyük depreme gelmiyor. Ama Simav'ı gösterdiğimiz için bunu görün diyorum. Yukarıdan bakınca bizim de yukarıda gördüğümüz ki Sındırgı da burada.

.

