18-30 yaş arasındaki gençler sosyal konuta başvuramayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 81 ilde sosyal konut projesine başvuru koşullarında önemli bir detayı açıkladı. Başvurmak isteyen 18-30 yaş arasında kişiler kriterler uymuyorsa başvuruda bulunamayacak.

Haber Giriş : 04 Kasım 2025 02:01, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 02:07
18-30 yaş arasındaki gençler sosyal konuta başvuramayacak

"Yüzyılın Konut Projesi"nde 81 ilde konut inşası projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar geldi.

Dar gelirli yurttaşlara dönük yapılacak 500 bin konut projesine başvuru şartlarıyla ilgili Bakanı Kurum Ensonhaber'e yaptığı açıklamada, 18-30 yas, arası genc,lerin, anne ya da babaları uzerine kayıtlı bir gayrimenkul olması halinde başvuru yapamayacağını söyledi.

Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"18-30 yaş arası gençerimiz, anne babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamazlar. 30 yaşından sonraki vatandaşlarımız artık başvuru yapabiliyorlar. Anneleri babaları üzerinde olsa da. Ama 18-30'u biz genç , kategorisinde değerlendiriyoruz.
Dolayısıyla 18-30 yaş arasındaki gençlerimizde annesinin babasının evinin olup olmadığına bakıyoruz. Çünkü birden fazla evi olanlar var. Çocuğuna belki miras bırakmamış ama imkanı var. Yani bunu öyle değerlendiriyoruz.
Dolayısıyla orada da annesinin babasının evi varsa 18-30 yaş arası gençler başvuru yapamazlar. Yani başvuru yapsa da hak sahibi olamazlar. Burada da yani aileden en az bir kişi ev alsın istiyoruz."

Projeye başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak

